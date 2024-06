EdF : Kylian Mbappé commente le style vestimentaire de Jules Koundé

Ses arrivées au château de Clairefontaine lors des rassemblements des Bleus sont toujours attendues et commentées. Jules Koundé est scruté pour ses tenues vestimentaires, plus décalées les unes que les autres. Le défenseur de Barcelone a un goût prononcé pour la mode, à l’instar des stars américaines du basket (Russell Westbrook, Allen Iverson, Shai Gilgeous-Alexander), qu’il affectionne tout particulièrement. Dans le groupe de l’équipe de France, ses tenues font également parler. Interrogé à ce sujet, son coéquipier et capitaine, Kylian Mbappé, a ainsi livré son regard.

« Ah, Jules ! Personnalité atypique. Il est à la fois très connecté avec le monde qui l’entoure, tout en restant dans son monde. Il n’y a qu’à voir son style vestimentaire. Son arrivée en talons à Clairefontaine ? Pour nous, c’est un peu décalé, mais c’est son style et on l’accepte parfaitement. Personnellement, j’adore la personnalité affirmée qu’il dégage (…). Il est très réfléchi, capable d’avoir une analyse argumentée. C’est très bien d’avoir des joueurs engagés sur le plan citoyen comme lui. Sur le terrain, c’est un joueur qui a connu une progression constante. Il a récemment changé de poste, de défenseur central à latéral droit. C’est une transition qui n’est jamais évidente. Je sais que ça a pu être difficile pour lui. Aujourd’hui, il l’a totalement adoptée », a-t-il ensuite loué au sujet de son coéquipier dans les colonnes de Ouest-France.