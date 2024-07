Copa América : le Canada s’offre le Venezuela et une qualification historique pour les demi-finales !

Pour la première participation de son histoire, le Canada se qualifie pour les demi-finales de la Copa América. Vainqueurs du Venezuela aux tirs au but (1-1, 3-4 tab), les hommes de Jesse Marsch ont réalisé un exploit sans précédent dans l’histoire du football canadien. Dans un match assez ouvert, les Rouges ont ainsi ouvert rapidement le score par l’intermédiaire de Jacob Schaffelburg (13e). Bien servi par le Lillois, Jonathan David, après un rush solitaire sur le côté droit, l’ailier de 24 ans n’avait plus qu’à pousser la balle au fond des filets pour ouvrir le score. Le Venezuela est cependant revenu dans cette partie grâce à un lob exceptionnel de plus de 40 mètres du vétéran Salomon Rondon (65e).

Incapables de se départager, même après prolongations, c’est finalement aux tirs au but que s’est décidé le sort de cette rencontre entre Canadiens et Vénézuéliens. Après plusieurs échecs de chaque côté, c’est la nouvelle recrue olympienne, Ismaël Koné qui a marqué le tir au but décisif et offert la qualification à son pays. En demi-finale, le Canada affrontera l’Argentine, qui a sorti l’Equateur, également aux tirs au but.