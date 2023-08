SPL : grâce à un triplé de Firmino, Al-Ahli débute sa saison par une victoire

Outre la Ligue 1 et la Premier League en Europe, la scrutée Saudi Pro League a débuté ce vendredi. Et l’un des quatre mastodontes ouvrait également sa saison pour l’occasion : Al-Ahli. Face à Al-Hazem, le promu ambitieux alignait toutes ces recrues aux côtés de Ryad Boudebouz (Edouard Mendy, Roger Ibanez, Ezgjan Alioski, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Roberto Firmino et Allan Saint-Maximin). Et avec cette armada impressionnante, il n’a pas fallu longtemps aux joueurs de Djeddah n’ont pas mis longtemps avant de faire la différence. Trouvé sur un centre venu de la droite, c’est Firmino qui a inscrit son premier but dans le Golfe de la tête (1-0, 7e). Pas rassasié, l’ancien de Liverpool a doublé la mise trois minutes plus tard en terminant dans le but vide suite à un centre au cordeau splendide de Mahrez (2-0, 10e). À l’issue d’une première période de haut niveau, Al-Ahli a survolé les débats et caracolait logiquement en tête à la pause.

Au retour des vestiaires, les ouailles de Matthias Jaissle ont vu leur adversaire réduire l’écart grâce à l’attaquant brésilien Vina suite à une grossière erreur de relance d’Edouard Mendy (2-1, 50e). Quelque peu surpris, les locaux n’ont pas tremblé pour autant et ont même refait le break à l’entame du dernier quart d’heure. Recherché dans la surface par un Allan Saint-Maximin très en forme ce soir, Roberto Firmino s’est offert le triplé en deux temps (3-1, 72e). Un but qui est venu définitivement sceller la victoire pour Al-Ahli qui débute son championnat avec une victoire convaincante dans le jeu et des individualités au niveau. Prochaine étape jeudi prochain contre Al Khaleej.