La France U17 prend l’avantage contre le Mali U17 et se dirige vers la finale !

84e : Mathis Lambourde quitte le terrain et cède sa place à Joan Tincres pour ces dernières minutes.

83e : centre sur la droite de Moussa Diop vers le point de penalty. La tête de Mamadou Diarra passe à gauche du cadre.

À lire

France U17 - Mali U17 : les compositions officielles

82e : Paul Argney bénéficie de soins et reprend sa place.

81e : corner sur la gauche pour le Mali et au second poteau, Paul Argney bénéficie d’une faute de la part de Mamadou Doumbia.

80e : la France profite de son avantage numérique et monopolise le ballon. Longue séquence de possession.

78e : percée sur la droite de Tidiam Gomis qui centre au premier poteau. C’est repris par la défense malienne.

77e : Moussa Traoré sort et cède sa place à Moussa Diop dans cette fin de match.

76e : les joueurs reçoivent les dernières consignes et retrouvent leur place sur le terrain. La France va devoir résister à une réaction malienne.

75e : petite pause fraîcheur avant la fin de cette rencontre.

74e : sur la droite de la surface, Mamadou Diarra se joue de trois défenseurs français et s’arrache pour gagner un corner. Finalement, il retouche le ballon qui file en sortie de but.

73e : très longue séquence de possession pour la France qui s’installe dans le camp malien et fait circuler la sphère.

72e | le piqué pour Mathis Lambourde !

Lancé en contre dans le dos de la défense malienne, Mathis Lambourde arrive seul devant Bourama Koné. Il tente un piqué au-dessus du gardien qui passe à droite du cadre.

71e : carton jaune pour Joachim Sanda auteur d’une faute dans l’axe à 25 mètres de ses buts sur Ibrahim Kanaté.

70e : deuxième but d’Ismaïl Bouneb dans cette Coupe du monde U17.

69e | But pour la France ! (2-1)

Coup franc puissant dans l’axe d’Ismaïl Bouneb qui envoie une lourde frappe enroulée dans la droite du but de Bourama Koné. Le portier malien ne peut rien faire.

67e : carton jaune pour Baye Coulibaly qui fait faute devant sa surface sur Mathis Lambourde. Bon coup franc pour les Bleuets.

66e : l’équipe de France tient davantage le ballon désormais et profite bien de sa supériorité numérique.

65e : Ayman Sadi tente de combiner avec Tidiam Gomis devant la surface mais ce dernier manque son contrôle.

64e : la rencontre a du mal à repartir. La blessure d’Yvann Titi a cassé le rythme de ce match.

63e : Yoram Zague remplace Yvann Titi pour la suite du match.

61e : Yvann Titi revient sur le terrain mais s’écroule de nouveau. Il va sortir sur blessure. C’est terminé pour lui.

60e : Ange Martial Tia et Ibrahim Diarra sortent au profit de Gaoussou Koné et Mamadou Doumbia.

59e : touché après un duel, Yvann Titi bénéficie de soins. Il sort du terrain provisoirement.

58e : le scénario de ce match vient totalement de changer. L’expulsion malienne et le but d’Yvann Titi a relancer les Bleuets.

57e : premier but dans cette Coupe du monde U17 pour Yvann Titi.

56e | But pour la France (1-1) !

Yvann Titi égalise pour la France ! Sur un coup franc frappé côté gauche par Ismaïl Bouneb, Yvann Titi surgit au second poteau et égalise. Tout est à refaire dans ce match.

55e | carton rouge pour le Mali !

Après utilisation de l’arbitrage vidéo, le geste de Souleymane Sanogo est sanctionné pour un carton rouge. Le Mali va terminer à dix.

53e : utilisation de l’arbitrage vidéo pour un possible carton rouge pour Souleymane Sanogo. L’arbitre va voir l’action pour prendre sa décision.

52e : touché sur l’action précédente, Ayman Sadi reste au sol et bénéficie de soins.

51e : Tidiane Diallo décale sur la gauche Ayman Sadi mais Souleymane Sanogo intervient sur lui et concède une touche.

50e | Ibrahim Diarra sur la gauche !

Long ballon dans le dos de la défense française sur la gauche avec Mahamoud Barry qui rentre dans la surface et remise en retrait pour Ibrahim Diarra dans l’axe. Sa reprise se dérobe sur la gauche.

49e : contre pour le Mali avec Sekou Koné qui lance Ibrahim Kanaté en profondeur. Bien placé, Bastien Meupiyou parvient à récupérer la sphère.

47e : les joueurs maliens prennent le temps de s’organiser avec une longue séquence de possession.

46e : un changement à la pause. Tidiane Diallo a remplacé Nhoa Sangui pour apporter un profil plus offensif devant.

C’est reparti !

Cette rencontre entre la France et le Mali reprend suite au coup de sifflet de Gustavo Tejera. Au tour des Maliens d’engager.

Mi-temps

La France U17 est menée à la pause face au Mali U17 suite à ce but d’Ibrahim Diarra. La rencontre était plutôt équilibrée mais une boulette du gardien Paul Argney - qui a pourtant été très bon jusque-là - permet aux Aigles de virer en tête.

45e +5 : il s’agit du quatrième but d’Ibrahim Diarra dans cette Coupe du monde U17.

45e +4 | But pour le Mali (1-0) !

La boulette pour Paul Argney ! Sur un centre de Moussa Traoré vers le second poteau, Paul Argney manque son intervention et le ballon revient sur Ibrahim Diarra. Ce dernier contrôle de la poitrine avant de conclure dans le but vide.

45e +3 : faute dans l’entrejeu sur Hamidou Makalou. Mathis Lambourde est sanctionné.

45e +2 : carton jaune pour Fodé Sylla dans le camp malien. Il a accroché Sekou Koné par le maillot.

45e +1 : Tidiam Gomis lance sur la droite Yvann Titi dont le centre vers le second poteau est finalement trop profond.

Temps additionnel : 6 minutes

45e : centre sur la gauche de Nhoa Sangui vers le second poteau et Tidiam Gomis. Sa frappe est contrée puis captée par Bourama Koné.

44e : Ayman Sadi alerte sur la gauche Mathis Lambourde en profondeur mais le ballon arrive directement dans les pieds de Bourama Koné.

43e : sur la droite, Ibrahim Diarra se joue d’Ayman Sadi et arme une frappe enroulée qui est facilement captée par Paul Argney.

42e | Fodé Sylla déclenche !

Mathis Lambourde provoque sur la droite et remise dans l’axe pour Ismaïl Bouneb. Ce dernier décale sur sa gauche Fodé Sylla dont la frappe est repoussée par Baye Coulibaly.

41e : Ibrahim Kanaté provoque sur la gauche mais se voit emmener en sortie de but par Yvann Titi.

40e : Paul Argney fait un début de match très solide. Si la France n’a toujours pas pris de but sur cette compétition, il en est l’une des raisons principales.

38e : sur la gauche de la surface, Ibrahim Kanaté remise en retrait pour Sekou Koné dont la frappe est contrée.

37e : Ismaïl Bouneb recherche dans l’axe Mathis Lambourde mais Issa Traoré est là pour couper la transmission.

36e : tentative lointaine signée Hamidou Makalou qui passe finalement à droite des buts de Paul Argney.

35e | Paul Argney encore décisif !

Trouvé parfaitement dans la profondeur sur la gauche, Ibrahim Kanaté se présente devant Paul Argney et arme un tir. Sa tentative est repoussée par Paul Argney.

34e : Tidiam Gomis recherche sur la droite Ismaïl Bouneb mais c’est récupéré par Moussa Traoré.

33e : tentative de une-deux sur la droite entre Tidiam Gomis et Mathis Lambourde. Ce dernier était hors-jeu.

32e : les joueurs reviennent et le rythme retombe légèrement. Attention à ne pas se faire piéger.

30e : petite pause fraîcheur, les deux équipes vont pouvoir s’hydrater.

29e : lancé en profondeur sur la gauche, Fodé Sylla provoque et s’écroule. C’est un peu trop léger pour siffler penalty.

28e : longue phase de possession pour la France qui continue de s’organiser dans sa moitié de terrain.

27e : faute dans l’entrejeu de Moussa Traoré sur Mathis Lambourde. Coup franc pour la France.

26e : dans l’axe à 25 mètres des cages, Sekou Koné décide d’armer un tir. Sa tentative puissante file directement dans les tribunes.

25e : après une bonne entame malienne, les débats se sont davantage rééquilibrés depuis. Pour le moment ce sont les défenses qui prennent l’avantage sur les attaques.

24e : Mathis Amougou manque une relance et dans l’axe, Ibrahim Diarra arme un tir à 25 mètres des cages. Sa tentative se dérobe sur la gauche.

23e : Yvann Titi lance en profondeur Tidiam Gomis sur la droite mais le ballon arrive directement sur Bourama Koné.

22e : coup franc frappé sur la droite par Nhoa Sangui. C’est repoussé au premier poteau.

21e : carton jaune pour Issa Traoré qui a fauché Yvann Titi dans le couloir droit. Coup franc à 30 mètres des cages pour la France.

20e : Tidiam Gomis accélère sur la droite et efface Moussa Traoré avant de s’empaler finalement sur Baye Coulibaly.

19e : corner sur la gauche d’Ismaïl Bouneb vers le premier poteau. C’est capté directement par Ismaïl Bouneb.

18e | Mathis Lambourde tombe sur Bourama Koné !

Fodé Sylla lance parfaitement sur la gauche Mathis Lambourde. Le Rennais rentre dans la surface et arme un tir qui est repoussé en corner par Bourama Koné.

17e ! alerté en profondeur sur la droite, Tidiam Gomis est devancé par Bourama Koné qui dégage en touche.

16e : la France tente de s’extraire un peu de sa moitié de terrain avec une longue phase de possession. Le bloc malien reste haut.

15e : faute dans le camp français sur Ismaïl Bouneb. Hamidou Makalou récupère le ballon.

14e | Tidiam Gomis enroule !

Trouvé sur la droite, Tidiam Gomis percute, repique dans l’axe et enroule une frappe vers la droite du but. Bourama Koné détourne en corner.

13e : Ibrahim Diarra percute sur la droite et se voit finalement contré en touche de justesse.

12e : le Mali insiste avec une longue phase de possession dans le camp français. Les Bleuets reculent dangereusement.

11e : le danger se précise sur le but tricolore. Il va falloir se méfier de ces vagues maliennes.

10e | la triple occasion malienne !

Lancé dans le dos de la défense, Ibrahim Kanaté rentre dans la surface. Perturbé par la sortie de Paul Argney, il force sa frappe qui est contrée par Aymen Sadi. Mahamoud Barry se voit contrer puis Ange Martial Tia frappe au-dessus du cadre.

10e : basse en profondeur d’Hamidou Makalou dans le dos de la défense française. C’est capté par Paul Argney.

9e : servi par Nhoa Sangui plein axe à 25 mètres des cages, Tidiam Gomis provoque et arme un tir. Sa tentative passe nettement au-dessus du cadre.

8e : faute au milieu du terrain sur Moussa Traoré, Ismaïl Bouneb est sanctionné.

7e : longue séquence de possession pour la France qui tente de se rassurer après une bonne entame malienne.

5e : centre sur la gauche d’Hamidou Makalou pour Ibrahim Kanaté au premier poteau. Vigilant, Bastien Meupiyou récupère le ballon.

4e | La reprise d’Ibrahim Diarra !

Long coup franc sur la gauche vers le second poteau et Ibrahim Diallo. Ce dernier profite d’un oubli de Joachim Sanda et se met en position de tir. Sa reprise est détournée en corner par Paul Argney.

4e : sur la droite, Ibrahim Kanaté déborde et tente un centre qui est contré par Bastien Meupiyou en corner.

3e : beaucoup d’intensité dans ce début de match. Le Mali entend faire mal physiquement à la France.

2e : Bastien Meupiyou ouvre le jeu vers l’aile gauche et Nhoa Sangui. Le ballon est dévié en touche par Souleymane Sanogo.

1re : longue ouverture en profondeur dans le dos de la défense française à destination d’Hamidou Makalou. Le ballon arrive directement dans les gants de Paul Argney.

C’est parti !

Cette rencontre entre la France et le Mali débute suite au coup de sifflet de Gustavo Tejera. La France engage via Mathis Lambourde.

12h58 l’arbitre uruguayen Gustavo Tejera effectue le toss avec les deux capitaines Ibrahim Diarra (Mali) et Joachim Sanda (France).

12h57 : c’est au tour de l’hymne du Mali avec Pour l’Afrique et pour toi, Mali.

12h55 : place aux hymnes et on débute avec l’hymne de l’équipe de France : la Marseillaise.

12h53 : les deux équipes sont dans le tunnel et patientent avant le début de cette rencontre. La France évolue en bleu et le Mali porte un maillot blanc.

12h50 | Mamadou Doumbia en joker

Auteur d’un triplé retentissant contre l’Ouzbékistan à la première journée, exclu contre l’Espagne jusqu’à cette demi-finale, le buteur malien sera sur le banc au début de cette rencontre mais son entrée en jeu risque d’apporter pas mal de danger.

12h48 | Paul Argney solide comme un roc

Gardien du Havre, Paul Argney a validé son statut de numéro un sur cette compétition. Décisif lors des tirs au but contre le Sénégal, il aura également dégoûté l’Ouzbékistan. Face au Mali, il est de nouveau attendu au tournant.

12h45 | Le Mali comme en 2015 ?

Demi-finaliste en 2017 et finaliste malheureux face au Nigéria de Victor Osimhen en 2015, le Mali avait brillé avec notamment Sekou Koita (Salzbourg) et Amadou Haïdara (Leipzig). La nouvelle génération tentera de faire mieux.

12h42 | La France comme en 2001 ?

Demi-finaliste au Brésil il y a 4 ans, la France veut rejouer une finale de Coupe du monde U17. Les Bleuets n’en ont joué qu’une, c’était en 2001 avec une victoire 3-0 contre le Nigéria. A l’époque, le duo Anthony Le Tallec, Florent Sinama-Pongolle avait roulé sur la compétition.

12h40 | Le Mali a impressionné

Parcours solide pour le Mali qui a dominé l’Ouzbékistan (3-0) et le Canada (5-0) en poules même si l’Espagne s’était imposée (1-0). Écrasant ensuite le Mexique (5-0), le Mali a battu le Maroc (1-0) pour atteindre le dernier carré.

12h35 | La France a joué des coudes

Déroulant en phase de poules avec trois victoires en trois matches contre le Burkina Faso, la Corée du Sud et les États-Unis, la France a eu ensuite plus de mal contre le Sénégal (0-0, 5-3 aux Tab) et l’Ouzbékistan mais a su s’extraire de ces pièges.

12h30 | Le vainqueur défiera l’Allemagne

Pour cette finale de la Coupe du monde U17 2023, on connaît déjà un des deux finalistes, il s’agit de l’Allemagne. Ces derniers ont réussi à s’en sortir malgré le match nul 3-3 face à l’Argentine. La séance de tirs au but a été remportée par les Allemands sur le score de 4-2.

12h20 | Le onze du Mali

De leur côté, les Maliens s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Bourama Koné dans les cages derrière Souleymane Sanogo, Baye Coulibaly, Issa Traoré et Moussa Traoré. Dans l’entrejeu, on retrouve Sekou Koné et Hamidou Makalou avec Ange Martial Tia un cran plus haut. Évoluant en pointe, Ibrahim Kanaté est soutenu par Ibrahim Diarra et Mahamoud Barry.

12h10 | Le onze de la France

L’équipe de Jean-Luc Vannuchi s’organise dans un 4-1-4-1 avec Paul Argney qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Yvann Titi, Joachim Sanda, Bastien Meupiyou et Aymen Sadi en défense. Le poste de sentinelle revient à Mathis Amougou. Devant, Mathis Lambourde est soutenu par Ismail Bouneb, Tidiam Gomis, Fodé Sylla et Nhoa Sangui.

12h | Bienvenue au Manahan Stadium !

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté de la demi-finale de la Coupe du monde U17 entre la France et le Mali. Le coup d’envoi est prévu pour 13h au Manahan Stadium de Surakarta en Indonésie.