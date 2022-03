L'immense chantier qui attend le PSG

La suite après cette publicité

Une humiliation de plus pour le Paris Saint-Germain. Suffira-t-elle enfin à faire bouger les lignes ? On pensait le PSG libéré de ce genre de désillusions après avoir atteint la finale en 2020 et la demi-finale en 2021. Le mercato estival a rappelé que la priorité pour QSI restait d'attirer les plus grands noms du football, peu importe leur âge, au détriment d'un projet sportif cohérent. Et la sanction sportive est finalement tombée mercredi soir, avec une élimination précoce en huitième de finale après une nouvelle démonstration du savoir-faire parisien dans l'auto-sabotage.

Que reste-t-il aujourd'hui ? Sur quoi le PSG peut-il se baser pour redresser la tête et repartir de l'avant ? Toutes les strates du club sont concernées, à commencer par la plus haute avec le rôle de Nasser Al-Khelaïfi. En s'en prenant à l'arbitre, il risque de payer lourdement la note auprès de l'UEFA et offre peut-être un argument en or au grand patron à Doha de s'en séparer. Sa proximité avec les joueurs a déjà valu beaucoup de désagréments au PSG et à ses différents entraîneurs, de Blanc à Tuchel en passant par Emery. Paris doit faire sa révolution et Al-Khelaïfi ne peut pas vraiment y échapper...

Leonardo ciblé

La direction sportive représentée par Leonardo est elle aussi dans le viseur après ce nouvel échec humiliant. Ce n'est pas le Brésilien qui a choisi Mauricio Pochettino, intronisé par le Qatar, mais il est le responsable du recrutement, dont l'échec est patent. La concurrence entre les gardiens avec l'arrivée de Donnarumma ? Le scénario cruel de mercredi soir l'a sanctionnée. L'arrivée de Wijnaldum ? Un flop monumental. Sergio Ramos ? Ne joue jamais. Lionel Messi ? Disparaît comme les autres lorsque les choses tournent mal.

Les années passent et les maux restent. La faillite mentale des joueurs après l'égalisation de Benzema et la bourde de Donnarumma a été flagrante. Dès lors, la lumière s'est éteinte, l'équipe s'est liquéfiée. Plus d'occasions, plus de bloc, des joueurs qui râlent après l'arbitre, des mines déconfites. Où sont les leçons du passé ? Mauricio Pochettino a lui été confronté aux mêmes problèmes que d'autres avant lui. Il n'ose pas faire les changements qui s'imposent. Pas touche à Neymar ou Messi, quand bien même ils ne mettaient plus un pied devant l'autre. Pour changer cela, le PSG doit changer sa politique sportive. Mais en est-il capable ?

Avec quels joueurs ?

Le seul joueur qu'on est quasiment sûr de voir partir est celui qui devrait rester. Kylian Mbappé, l'un des rares à surnager mercredi soir, va laisser un vide immense en attaque. Le milieu reste un chantier puisqu'il y manque toujours un vrai patron, capable de rassurer tout le monde par le geste comme par la parole. La remontada subie contre le FC Barcelone avait accouché du mercato le plus phénoménal de l'histoire avec l'arrivée de Neymar et Mbappé. Ce n'est a priori pas par ce biais que le PSG devra se relancer cet été.

Un changement d'ampleur est désormais attendu par les supporters parisiens, lassés par les humiliations répétées. Mais l'état-major du club ira-t-il aussi loin ? Ira-t-il jusqu'à pousser dehors des stars vieillissantes, à changer de président, à rechercher un nouveau tandem directeur sportif-entraîneur cohérent ? Cette fois-ci, il sera dur de se contenter de l'entraîneur comme fusible. Le chantier est immense.