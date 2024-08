Chelsea : grosse promotion pour Enzo Fernandez

La polémique des chants racistes de l’Argentine après la victoire en Copa América est un peu retombée, et le retour d’Enzo Fernandez dans le groupe londonien, où figurent de nombreux joueurs français d’origine africaine, semble s’être bien passé. The Times vient d’ailleurs de dévoiler une grosse information…

Le milieu de terrain de 23 ans va ainsi être promu vice-capitaine des Blues. Il a d’ailleurs déjà porté le brassard pendant les amicaux de l’été des Londoniens, et le staff d’Enzo Maresca estime que son influence dans le vestiaire et le respect qu’on pour lui ses coéquipiers justifient ce nouveau statut. Et ce alors qu’il n’a qu’une saison et demie à Chelsea à son actif.