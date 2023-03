L’OL est victime de la Lacazette-dépendance

La suite après cette publicité

Laurent Blanc doit faire face à de nombreux casse-têtes depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais. La concurrence régnant entre les joueurs, l’intégration des jeunes ou encore la gestion des éléments en fin de contrat font partie des contraintes du Cévenol. Mais le Président a également dû faire face à une cascade de blessures ces dernières semaines. Il avait notamment perdu Alexandre Lacazette lors de la victoire 2 à 1 face au RC Lens le 12 février dernier. Un vrai coup dur puisque l’attaquant tricolore est le capitaine de l’équipe et surtout son meilleur buteur.

L’OL n’est pas la même équipe sans Lacazette

Avant son pépin physique, il en était à 18 buts toutes compétitions confondues. Mais Blanc a dû faire sans lui et s’est notamment appuyé sur Moussa Dembélé ou Amin Sarr. Le premier a inscrit un but face à Auxerre (4 apparitions en l’absence de Lacazette, dont 2 en tant que titulaire). Même bilan pour le second nommé (1 but contre Angers, 3 titularisations). Le coach lyonnais s’attendait sûrement à mieux mais il a dû être soulagé la semaine dernière en retrouvant un Lacazette en forme. Entré en jeu face à Lille, il a joué 19 minutes. Le temps pour lui d’inscrire un doublé en 6 minutes et de remettre son équipe sur de bons rails (3-3).

En conférence de presse cette semaine, Blanc a avoué que le come back de son capitaine était une excellente nouvelle. «Quand il est là tout va bien, quand il est n’est pas c’est plus difficile. On ne le voit pas forcément quand il est là mais on le ressent quand il n’est pas là. Quand vous êtes international et avez joué dans les clubs où il a joué, les gens qui suivent le football savent très bien que Lacazette est un très bon joueur. C’est à vous d’en parler si vous dites qu’il n’est pas assez reconnu.» En tout cas, Laurent Blanc, lui, est conscient de la valeur de l’attaquant de 31 ans.

Un nouveau but face à Nantes

Vendredi soir face à Nantes, il l’a titularisé. Après avoir encaissé un CSC au bout de 2 minutes, c’est lui qui a sonné la révolte. Après une première tentative ratée à la 18e puisque le ballon est passé au-dessus du cadre, il a égalisé à la 24e, bien servi par Bradley Barcola. Un but très important pour son équipe mais également pour lui (son 8e lors de ses 9 derniers matchs à l’OL). En effet, il a marqué son 150e but sous les couleurs de l’OL, devenant ainsi seul le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club derrière Fleury Di Nallo (222 buts) et devant Bernard Lacombe (149 buts).

Ce n’est pas tout puisque grâce à ce but, il partage avec Memphis Depay le record de nombre de buts inscrit au Groupama Stadium, à savoir 41 réalisations. Il aurait pu faire grimper ce nombre avant la mi-temps. Sur un centre parfait de Tolisso, il a placé une tête repoussée sur la ligne par Lafont. Le capitaine de l’OL a ensuite tenté une reprise, qui a fini dans le petit filet (45e+2). Il a tenté encore en deuxième période avant de sortir ovationné par le public à la 65e (remplacé par Moussa Dembélé, ndlr). Après la rencontre, le joueur formé à l’OL s’est présenté face aux médias.

150 buts avec l’OL

Le joueur, qui s’est montré rassurant sur son état de santé après sa sortie, a évoqué son 150e but et sa place de deuxième meilleur buteur de l’histoire du club. «Je suis très fier et très content de tout ce que j’ai fait. D’avoir dépassé Bernard (Lacombe), je pense que c’est quelque chose de grand parce qu’il a marqué le club. Je suis content.» Questionné au sujet de la dépendance de l’équipe à son égard, le capitaine a répondu : «non, je ne dirai pas ça.» Son coéquipier, Johann Lepenant, a lui reconnu que l’OL ne pouvait qu’être dépendant de lui car il est le meilleur buteur de l’équipe.

Un buteur qui a été plus bavard pour parler de sa prestation du jour. «J’ai marqué un but, je suis content. Je pense que je peux beaucoup mieux faire sur la deuxième occasion même si le gardien fait un bel arrêt. J’aurais dû perdre moins de ballons et être plus utile à l’équipe dans le jeu.» Une équipe qui peut encore le remercier car vendredi soir, il a encore permis à l’OL d’éviter la catastrophe et de prendre un point. Lacazette, qui n’oublie pas les Bleus, va pouvoir profiter de la trêve pour recharger les batteries avant d’attaquer la dernière ligne droite. Un moment de la saison où l’OL aura plus que jamais besoin de lui.