OL : Alexandre Lacazette devient le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club

De retour à l’Olympique Lyonnais après une blessure face à Lens début février, Alexandre Lacazette a inscrit un doublé la semaine dernière face à Lille. Titulaire ce soir face à Nantes, il a déjà répondu présent avec un but à la 24e. Une réalisation qui permet à son équipe d’égaliser face à Nantes (1-1). Mais pas uniquement.

Grâce à ce but, le Général devient le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OL. En effet, il a marqué son 150e but sous le maillot des Gones, soit un de plus que Bernard Lacombe (149 buts, 3e). Il est encore loin de la première place détenue par Fleury Di Nallo (222 buts). Face aux Canaris, Lacazette est aussi devenu le co-meilleur buteur du Groupama Stadium à égalité avec Memphis Depay. Ils ont chacun inscrit 41 buts dans l’enceinte lyonnaise.

