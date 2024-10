LdC : surclassé, le PSG s’incline pour la première fois de la saison à Arsenal

Après une victoire à l’arraché contre Gérone, au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain jouait son premier gros test de la saison sur la pelouse londonienne d’Arsenal afin de confirmer un deuxième succès en phase de ligue. Cependant, après la mise à l’écart de Dembélé, Luis Enrique optait pour un 4-3-3 avec Doué, Barcola et Lee en attaque, derrière un trio Zaire-Emery, Vitinha, Neves. De son côté, Arsenal, qui doit gagner après son nul contre l’Atalanta (0-0), optait pour un 4-2-3-1 très classique.

Et après un début de match en observation entre deux équipes équilibrées, Arsenal passait la seconde vitesse après une première frappe de Saka (9e), et une grosse déviation d’Hakimi devant son but (18e). Mais après une errance défensive parisienne, Havertz était lancé par Trossard et pouvait profiter de l’erreur de Donnarumma pour placer sa tête et ouvrir le score (1-0, 20e). En difficulté offensive, le PSG s’en remettait à ses latéraux avec une frappe lointaine de Mendes sur le poteau (28e), puis une frappe d’Hakimi détournée par Raya (31e).

Une faute de main non sifflée pour le PSG

Mais un coup franc obtenu bêtement et très mal géré par la défense parisienne permettait à Saka de faire le break, profitant également d’un placement trop immobile de Donnarumma (2-0, 35e). Et au retour des vestiaires, le portier italien a, cette fois, été très vigilant sur sa ligne, après une belle reprise de Martinelli (52e). Mais par la suite, Paris est enfin monté en puissance et a mis la pression sur la défense des Gunners, à l’instar de cette déviation de Neves, qui échouait sur la transversale de Raya (66e), décisif ensuite sur une belle frappe de Lee (69e).

Les Parisiens affichaient un bien meilleur visage qu’en première période, mais devaient se montrer plus efficaces offensivement pour perturber la solide défense des Gunners et surtout éviter de concéder des occasions trop facilement (74e). Et après une main de Calafiori dans la surface parisienne, jugée involontaire par M. Vincic (79e), le PSG s’incline donc pour la première fois de la saison avant d’aller défier le PSV et reste dans le ventre mou de la phase de ligue. De son côté, Arsenal empoche trois points importants avant de recevoir le Shakhtar Donetsk et pointe provisoirement au 7e rang.