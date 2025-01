PSG : rebondissement invraisemblable dans le dossier Randal Kolo Muani

C’est une histoire à peine croyable. Seule l’officialisation du prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus manquait pour boucler ce dossier. Comme nous vous l’avions indiqué, toutes les parties s’étaient entendues sur le prêt payant mais sans option d’achat du joueur, lui-même arrivé en Italie il y a deux jours. Il a passé sa visite médicale avec succès hier et Thiago Motta affirmait même en conférence de presse ce vendredi qu’il espérait pouvoir l’intégrer à son groupe pour la réception de l’AC Milan ce samedi. Sauf qu’un détail ô combien essentiel s’est glissé dans le deal.

La suite après cette publicité

La réalité est toute simple. Le PSG a déjà atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger, limité à six. Xavi Simons a été cédé au RB Leipzig, Carlos Soler évolue à West Ham, Nordi Mukiele porte le maillot du Bayer Leverkusen, tandis que Renato Sanches est revenu du côté de son club formateur, Benfica. Cher Ndour joue pour Besiktas et Juan Bernat est retourné en Espagne, du côté de Villarreal. Alors que la règle autorisait à prêter 7 joueurs la saison passée dans d’autres pays, la FIFA l’a limité à 6 éléments au 1er juillet 2024. Le PSG est coincé.

Le PSG et la Juventus gardent espoir

Des solutions existent pour remédier à ce gros contre-temps. Tout le monde garde encore espoir d’ailleurs, affirmant qu’une solution devrait être trouvée dans les plus brefs délais. Il faudrait casser le prêt de l’un des joueurs cités plus haut, mais ce prêt doit être sans option d’achat pour des raisons de légalité. Seuls Mukiele, Ndour et Bernat sont dans ce cas. Ils ne possèdent pas d’option d’achat dans le contrat convenu avec les clubs qui les accueillent. Autre possibilité, que l’une des options d’achat dont disposent les autres prêtés soit levée d’ici la fin de ce mercato.

La suite après cette publicité

C’est la presse italienne qui dévoile ce gros caillou dans la chaussure. Du côté de la direction du PSG, on assure pourtant que ce détail avait été anticipé. C’est pour cette saison qu’elle garde confiance. C’est plutôt la Juventus qui mettrait la pression pour clôturer au plus vite la venue de Randal Kolo Muani et pouvoir disposer de ses qualités. C’est tout de même un sacré problème à régler, qui plus est dans l’urgence. Trouver un accord avec l’un des joueurs prêtés, et le club concerné, ne sera pas chose aisée, même si un Juan Bernat, par exemple, joue très peu du côté de Villarreal.