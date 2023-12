Wilfried Nancy et Steven Moreira sacrés champions de MLS !

Héroïque. Dans la nuit de samedi à dimanche, le Columbus Crew était opposé au Los Angeles FC, dans le cadre de la finale de Major League Soccer. Deux équipes ayant terminé à la troisième place de leur conférence respective. Mais si la franchise de l’Ouest, portée par un certain Denis Bouanga, buteur hier soir (74e), a longtemps cru pouvoir remporter le titre, c’est bel et bien celle de Wilfried Nancy qui a soulevé le trophée en s’imposant finalement sur le score de 2-1 (Hernandez 33e, Yeboah 37e). Une victoire qui vient récompenser l’excellent travail de l’entraîneur passé par Montréal, qui est devenu soit dit en passant le premier coach noir à être titré en MLS. «Je suis très fier de ça. Parce que ça récompense beaucoup de travail, et beaucoup de courage. Mais je ne suis pas heureux en même temps. Parce que ce n’est pas normal. Je suis fier d’être un représentant, d’être le seul noir. Mais je n’en suis pas heureux. C’est quelque chose qui doit changer. Je sais que la MLS essaie. Ce n’est pas qu’un problème en MLS», a-t-il déclaré dans la foulée.

Si Wilfried Nancy est finalement peu connu dans l’Hexagone, après une carrière entamée dans les divisions inférieures et un rôle de bras droit aux côtés de Thierry Henry à Montréal notamment, il aura tout de même pu compter sur les services de Steven Moreira. Ce dernier, vice-capitaine du Columbus Crew, a réalisé une saison de haut-niveau en disputant les 34 journées de MLS (3 passes décisives), tout en étant l’un des grands leaders de son équipe. Le défenseur polyvalent de 29 ans s’est parfaitement adapté à l’Amérique, lui qui avait connu un bon passage au Toulouse FC, mais aussi à Rennes ou encore Lorient. Le natif de Noisy-le-Grand a donc également écrit l’histoire à sa manière, même si en MLS, les regards se portent sur Wilfried Nancy, l’architecte du succès de Columbus. Après la rencontre, l’entraîneur raconte : «ils ont grandi en tant que joueurs et en tant que personnes. A nos débuts je leur avais dit 'l’impossible est seulement une opinion’, faites-vous plaisir et nous allons grandir ensemble. C’est incroyable.» Saison réussie.