Pays-Bas : Frenkie De Jong et Steven Bergwijn forfaits face aux Bleus

Alors qu’il devait retrouver la sélection après la belle victoire du FC Barcelone contre le Real Madrid, ce dimanche, au Camp Nou (2-1), Frenkie De Jong est finalement forfait pour le rassemblement des Oranjes. À l’instar de Steven Bergwijn. «Frenkie de Jong et Steven Bergwijn ne rejoindront pas le camp d’entraînement des Oranje à Zeist en raison de blessures. Prenez soin de vous, Frenkie et Steven !», précise le communiqué de la KNVB.

Ils seront remplacés par Donyell Malen (Borussia Dortmund) et Joey Veerman (PSV) pour le match face à l’équipe de France, jeudi prochain (20h45) et la réception de Gibraltar, dimanche (20h45). Il devrait être de retour avec le Barça en Championnat, le 1er avril à Elche, et pour le quatrième Clasico de la saison contre le Real Madrid, le 5 avril prochain, au Camp Nou, en match retour des demi-finales de la Coupe du Roi. Le Barça l’avait emporté 1-0 à l’aller.

