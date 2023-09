Sergio Ramos est traumatisé après son cambriolage

Cet été, Sergio Ramos (37 ans) a quitté le PSG. L’Espagnol est retourné à Séville. Et si tout se passe plus ou moins bien sur le terrain, en dehors, le défenseur central a vécu un choc récemment. En effet, il a été cambriolé lors du match de Champions League face à Lens. Si son épouse était en déplacement professionnel, ses quatre enfants étaient présents sur les lieux avec leurs nourrices au moment des faits. Un évènement qui a marqué SR4.

La suite après cette publicité

AS explique que la Garde civile enquête sur l’entourage du footballeur car les cambrioleurs sont entrés très tranquillement au sein de sa demeure où ils ont dérobé quatre montres de luxe d’une valeur de plus de 100 000 euros pour certaines. Un proche aurait donc pu trahir le couple Ramos. Contacté par AS, un proche ami du joueur a confié que l’ancien du PSG est "craintif" et qu’il a mis en place un nouveau système de sécurité chez lui. SR4 est visiblement traumatisé.