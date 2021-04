OL : Jason Denayer croit toujours à la course au titre

Provisoirement relégué à 8 points du leader, le LOSC avant de défier le SCO Angers ce dimanche, l'Olympique Lyonnais va devoir absolument réagir pour ne pas être décroché. Si le titre s'éloigne, les places qualificatives en Ligue des Champions sont également menacées. En conférence de presse, le défenseur central belge des Gones s'est voulu positif.

«On regarde le négatif et aussi le positif. On est encore dans la course. Rien n'est fait. Si on retrouve notre meilleur jeu, on peut encore atteindre ce que l'on espérait. C'est super important aussi de regarder les points positifs» a-t-il expliqué. Jason Denayer et ses coéquipiers n'ont pas le droit à l'erreur.