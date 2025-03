L1 : Marseille coule à Reims

Trêve internationale passée, la Ligue 1 signait son grand retour en ce dernier week-end de mars. Après la défaite (2-4) de l’OL contre Strasbourg en ouverture de la 27e journée, l’Olympique de Marseille se déplaçait de son côté à Auguste-Delaune pour défier Reims, quinzième et en crise après cinq mois sans victoire. Dauphins du PSG au coup d’envoi mais sous la pression de l’AS Monaco et l’OGC Nice, qui s’affrontent ce samedi soir, les hommes de Roberto De Zerbi ont finalement réalisé une bien mauvaise opération (1-3). Organisés en 3-4-2-1 avec une charnière centrale inédite composée de Cornelius, Balerdi et Lirola et un trio d’attaque formé par Greenwood, Rabiot et Gouiri, les Olympiens prenaient pourtant rapidement le contrôle des opérations et se signalaient une première fois sur les buts rémois.

Décalé par Rabiot, Greenwood armait une lourde frappe du droit mais Kipré sauvait sur sa ligne (5e). Dominateur, l’OM multipliait les offensives mais Greenwood se manquait encore dans le dernier geste (22e). Il fallait finalement attendre la demi-heure de jeu pour voir le tableau d’affichage évoluer… Acculés et imprécis techniquement, les Rémois trouvaient, en effet, la faille sur leur première occasion. Servi par Diakhon, Nakamura se jouait de Balerdi, diminué, et trompait Rulli d’une lourde frappe du droit (1-0, 29e). Touché physiquement et après de (trop) longues minutes de tergiversation, le défenseur argentin cédait finalement sa place à Maupay. Un changement qui allait réveiller l’OM. Sur corner, Rabiot s’illustrait mais sa tête puissante était repoussée sur sa ligne par Sergio Akieme (38e).

L’OM vole en éclats !

Porté vers l’avant, l’OM se montrait cependant toujours aussi fragile défensivement et Atangana, servi par Ito, était tout proche de faire le break après un contre éclair (41e). Menés à la pause malgré une domination collective incontestable (78% de possession de balle après 45 minutes de jeu), les coéquipiers de Rongier revenaient avec les mêmes intentions offensives alors que RDZ lançait Bennacer et Dedic. Pour autant, Marseille peinait toujours autant sur le plan défensif et allait encore se faire surprendre… Après un ballon perdu par Dedic, Ito lançait Nakamura qui décalait Diakhon pour le but du break (2-0, 51e). Sonnés, les Phocéens ne trouvaient pas la solution et Atangana était tout proche du 3-0 sans une parade de Rulli (65e). Dans la dernière demi-heure de jeu, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. L’OM poussait, Reims résistait et piquait en contre…

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 49 27 +18 15 4 8 54 36 15 Reims 26 27 -12 6 8 13 29 41

Sur une nouvelle attaque rapide, le nouvel entrant Hafiz Ibrahim lançait parfaitement Valentin Atangana dans le dos de la défense marseillaise. Face à Rulli, le jeune Rémois ne tremblait pas pour enfoncer un peu plus les Olympiens (3-0, 68e). Quelques minutes plus tard, Rongier s’offrait lui un festival au sein de la défense de Reims avant de déclencher un tir puissant du pied droit qu’il logeait dans la lucarne de Diouf (3-1, 78e). Si Rowe et Garcia faisaient ensuite leur apparition sur la pelouse, le score lui n’évoluait plus et l’OM concédait un lourd revers. Avec cette défaite (1-3), la quatrième lors des cinq derniers matches, l’OM reste 2e mais pourrait perdre sa position alors que Monaco et Nice s’affrontent dans quelques heures. De son côté, Reims conforte sa 15e place et se donne de l’air par rapport à la zone de relégation.