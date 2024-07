Real Madrid : imbroglio avec Kylian Mbappé et Endrick

C’est désormais officiel. Depuis ce lundi 1er juillet, Kylian Mbappé et Endrick sont deux nouveaux joueurs du Real Madrid. L’un arrive du Paris Saint-Germain, l’autre du Brésil où il a brillé sous les couleurs de Palmeiras. Dès lors, le club madrilène a ajouté ses deux nouvelles stars sur le site web, dans le cadre de la présentation de l’équipe de Carlo Ancelotti. Pourtant, une légère confusion a attiré l’œil des observateurs les plus aguerris…

La suite après cette publicité

D’abord ajoutés avec le nouveau maillot pour la saison 2024-25, à travers un montage, et sans numéro, les deux attaquants ont ensuite disparu du site web officiel des Merengues pour réapparaître une vingtaine de minutes plus tard dans le cadre de la ligne d’attaque avec Brahim Díaz, Vinicius et Rodrygo. En revanche, Kepa, Kroos, Joselu et Nacho ne figurent plus au sein de l’effectif de la Casa Blanca.