Le FC Barcelone est prêt à faire une folie avec Lamine Yamal

Le FC Barcelone vit une situation assez paradoxale. En pleine crise financière et dans un climat très tendu dans les bureaux, le club catalan voit cependant l’équipe être particulièrement performante sur le terrain. Cinq victoires sur les cinq premières journées de Liga, un Hansi Flick qui a déjà séduit tout le monde avec son jeu résolument tourné vers l’attaque. L’ancien du Bayern est bien aidé par des individualités qui régalent, à l’image de la recrue star de l’été Dani Olmo, qui a déjà inscrit 3 buts en autant de matchs. Tout va pour le mieux sur le plan sportif donc.

Parmi ces joueurs qui cartonnent sous les ordres du coach allemand, on retrouve évidemment Lamine Yamal, auteur d’un doublé contre Girona ce week-end. L’international espagnol est toujours sur un petit nuage et affiche déjà 3 buts et 4 passes décisives au compteur en Liga. Et ce, alors qu’il a suscité quelques inquiétudes à Barcelone récemment. Pas à cause de son niveau, mais plutôt à cause de ses adversaires, qui sont de plus en plus rugueux dans leurs interventions, et la direction du Barça a peur d’éventuelles blessures.

Un joli cadeau

La presse catalane a aussi expliqué que le club barcelonais a fait appel à une entreprise de sécurité privée pour prendre soin du joueur et de son entourage et s’assurer que rien ne leur arrive, alors que le père du joueur s’était fait poignarder suite à une dispute plus tôt cet été. Ce lundi, Marca nous dévoile une nouvelle mesure du Barça pour s’assurer que son joueur soit heureux et bien chouchouté.

Joan Laporta va ainsi lui offrir une augmentation salariale conséquente, à la hauteur de son statut. Il touche actuellement 1,5 million d’euros annuels, ce qui est énorme pour un adolescent, mais faible pour un joueur qui fait déjà partie des stars de la planète foot. Le journal sportif espagnol ne donne pas de chiffres sur son potentiel salaire futur, mais on imagine qu’il le placera parmi les joueurs les mieux payés de l’équipe. Le Barça négociera aussi avec Jorge Mendes, agent de l’Espagnol, pour que son contrat soit automatiquement renouvelé jusqu’en 2030 une fois qu’il fêtera ses 18 ans. Son bail actuel expire en 2026. Le club veut chouchouter les joueurs issus de La Masia et compte d’ailleurs aussi offrir de nouveaux salaires à Gavi, Fermin Lopez ou Pau Cubarsi. Un pari fort.