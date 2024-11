Real Madrid : Vinicius blessé !

Coup dur pour le Real Madrid ! Vinicius Junior est touché au biceps fémoral de la jambe gauche, comme l’a confirmé le club merengue dans un communiqué officiel. Le Brésilien de 24 ans avait été aligné dimanche par Carlo Ancelotti à la pointe de l’attaque madrilène.

Si le Real ne donne pas de date de retour, les médias espagnols évoquent d’ores et déjà une période d’indisponibilité de 3 semaines et un retour possible vers le 18 décembre. Vinicius ne sera en tout cas pas présent mercredi soir pour le déplacement très important à Liverpool en Ligue des Champions.

