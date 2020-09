L'émouvante raison de la signature de Donny Van de Beek à MU

Le transfert de Donny Van de Beek à Manchester United a été officiellement bouclé. Le jeune néerlandais s'est engagé pour cinq saisons chez les Red Devils alors qu'il aurait aussi pu déménager du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. À l'annonce de son transfert, il a montré de l'émotion, déjà pour lui de rejoindre un grand club, mais aussi pour quelqu'un qui lui est cher dans le football. Il s'est donc dépêché de signer à Man United pour lui faire plaisir.

Et cette personne, c'est Harm Grevink, 73 ans, entraîneur et scout de l'Ajax, qui l'avait repéré et recruté lorsqu'il était enfant et qui lui a donc permis de devenir professionnel. Atteint d'un cancer, le mentor du milieu de 23 ans aurait émis le souhait de voir son poulain rejoindre un grand club : « il voulait vivre pour voir mon transfert dans un grand club, la prochaine grande étape de ma carrière ». Un souhait finalement réalisé et un beau cadeau d'au revoir.