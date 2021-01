Espagne : la sélection nationale basque pourrait bientôt voir le jour

La suite après cette publicité

C'est une tradition en Espagne. Chaque région a sa sélection nationale, qui dispute des rencontres de temps en temps, souvent pendant les fêtes. Seulement, il s'agit d'équipes non reconnues par la FIFA, et qui pourraient être comparés à des All-Star, avec les meilleurs joueurs de chaque région qui sont sélectionnés. Ces derniers peuvent continuer à jouer avec la Roja sans soucis, puisque les matchs en question n'ont aucun caractère officiel. La sélection catalane avait par exemple défait le Venezuela en mars 2019. Et derrière, il n'y a pas forcément de velléités politiques, du moins pour les régions sans courant indépendantiste comme Madrid ou l'Andalousie.

En revanche, le Pays-Basque, région où le courant indépendantiste est le plus fort avec la Catalogne, est cependant en train de franchir un nouveau palier. Ainsi, la fédération basque de football a lancé une demande à la FIFA et la UEFA pour être reconnue comme sélection officielle, et le gouvernement basque est en train de négocier avec le gouvernement central espagnol pour faciliter l'opération. Une possibilité difficile, dans la mesure où l'UEFA spécifie dans son règlement qu'il ne peut y avoir qu'une fédération par pays, mais du côté des Basques on semble y croire. L'UEFA oblige également les nations sous sa houlette à être reconnues par l'ONU. Pour que cela puisse se faire facilement, il faudrait que le Pays-Basque soit déclaré indépendant, ce qui n'est pas d'actualité aujourd'hui.

Un onze qui aurait fière allure

Mais du côté des Basques, on semble y croire. Si le feu vert venait à être donné, la sélection basque pourrait ainsi disputer les compétitions internationales et même affronter l'Espagne, au même titre que la France, le Brésil ou le Maroc. On imagine que les joueurs potentiellement sélectionnable pour le Pays-Basque et l'Espagne devraient alors faire un choix. Quoi qu'il en soit, force est de constater que cette équipe aurait fière allure, et on retrouverait beaucoup de joueurs qui brillent en Liga. Rien que dans les cages, on retrouverait Unai Simon, le nouveau gardien titulaire de la sélection espagnole par exemple, ainsi qu'Álex Remiro de la Real Sociedad ou même Kepa Arrizabalaga de Chelsea. En défense, il y a aussi de sacrés noms, comme les défenseurs titulaires de l'Athletic, Íñigo Martínez et Yeray Alvarez, et des joueurs comme Yuri Berchiche et Ander Capa ou Alvaro Odriozola. Au milieu, on pense à Javi Martinez, Ander Herrera ou Martin Zubimendi, ou le jeune Unai Vencedor.

Dans des rôles plus offensifs, on retrouve la pépite de la Real Sociedad Ander Barrenetxea, la star du club Mikel Oyarzabal ou encore les deux attaquants de l'Athletic Asier Villalibre et Iñaki Williams. Reste aussi à voir si les joueurs originaires de Navarre pourraient évoluer avec le Pays-Basque, mais cela devrait bien être le cas. Administrativement, cette région n'appartient pas au Pays-Basque, mais les indépendantistes la revendiquent comme basque et beaucoup des habitants de la région se considèrent eux-mêmes Basques. Les joueurs de Navarre peuvent d'ailleurs évoluer à l'Athletic. Cela pourrait ouvrir la porte à d'autres joueurs comme Iker Muniain, Mikel Merino, Raul Garcia, Cesar Azpilicueta ou Nacho Monreal, qui sont d'ailleurs sélectionnés dans l'équipe non-officielle basque. Quoi qu'il en soit, cette sélection pourrait poser des soucis à n'importe quelle équipe...

Le onze potentiel du Pays-Basque : Unai Simon - Yuri Berchiche, Íñigo Martínez, Yeray Alvarez, César Azpilicueta - Martin Zubimendi, Mikel Merino, Ander Herrera - Iker Muniain, Iñaki Williams, Mikel Oyarzabal