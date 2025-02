OM : Ismaël Bennacer dévoile ses grandes ambitions et pense au titre !

Actif cet hiver, l’Olympique de Marseille a su se renforcer sur le mercato. Après l’arrivée de Luiz Felipe (Al-Ittihad), celle d’Amine Gouiri (Rennes) et enfin la venue d’Amar Dedic (Red Bull Salzbourg), les Phocéens ont ajouté une cerise sur le gâteau en apportant une dernière retouche au milieu de terrain. Ancien cadre de l’AC Milan qui a connu des pépins physiques depuis début 2023, Ismaël Bennacer est venu apporter ses qualités et son expérience du plus haut niveau à l’effectif de Roberto De Zerbi. Présent en conférence de presse, il est revenu sur les coulisses de son arrivée : «déjà j’étais supporter de l’OM étant petit. Il n’y a pas d’autres clubs que l’OM, c’était un projet intéressant pour moi. Que ce soit ce qu’ils font avec la direction et sur le terrain. On avait déjà des contacts cet été avec Medhi (Benatia), j’ai réfléchi et j’ai toujours pensé venir. C’était dans un coin de ma tête et aujourd’hui, je l’ai fait. Je suis très pressé de porter le maillot.»

Pour le milieu de terrain de 27 ans, venir à Marseille aurait pu avoir lieu cet été mais le transfert ne s’était pas fait. Il a également tenu à expliquer les raisons qui l’ont empêché de venir plus tôt : «il n’y avait pas de contact avant 2024. Cet été je me concentrais sur mon retour de blessure. Fonseca est arrivé à Milan avec des idées et comptait sur moi. C’était plus compliqué de partir cet été et on n’avait pas insisté.» Arrivé depuis ce mardi du côté de Marseille, Ismaël Bennacer a été agréablement surpris par l’accueil dont il a fait l’objet et a eu un mot envers les supporters : «hier c’était une journée riche en émotions, ça m’a beaucoup touché, ça m’a fait plaisir, c’est ce que je ressentais de ce club, c’était même trop. C’est la mentalité de ce club, les supporters donnent envie de faire de grandes choses et ils m’ont montré cet amour, je l’apprécie.»

Ismaël Bennacer s’enflamme pour De Zerbi et Benatia et veut concurrencer le PSG

Natif d’Arles et donc originaire de la région, Ismaël Bennacer sait qu’il sera attendu d’autant plus qu’il est un grand amoureux de l’OM. Une pression qui a parfois eu un effet néfaste sur des supporters du club comme Iliman Ndiaye l’an dernier. Pour autant cela ne l’inquiète pas : «je suis clair avec mon travail et mon entourage. J’ai des sacrifices à faire, ma famille, je la vois quand je dois les voir. Je suis rigoureux, ambitieux et sérieux. Être à côté de ma famille, c’est bien, mais je suis surtout focus sur mes objectifs […] La communauté algérienne à Marseille ? Cela n’a pas forcément joué dans mon choix, c’est tant mieux, mon choix s’est porté sur le projet, sur le club, sur le coach. Niveau pression, quand je joue en Algérie, je n’ai pas la pression. Le Vélodrome c’est quelque chose, mais l’Algérie, c’est pas mal.» D’ailleurs, Ismaël Bennacer n’est pas là pour jouer les seconds rôles et a admis que l’objectif à terme était de concurrencer pleinement le Paris Saint-Germain : «bien sûr j’ai déjà gagné, je suis là pour des objectifs clairs ce n’est pas pour être 2e ou 3e. Il faut gagner tous les matches. Paris est une grande équipe, mais on est là pour construire quelque chose de nouveau et ce sera plus savoureux de gagner.»

Perturbé par les blessures depuis environ deux ans, il compte 66 matches manqués et 377 jours d’absences depuis le début de l’année de 2023. Une fragilité qui a perturbé la fin de son aventure à l’AC Milan. Le milieu de terrain a tenu à se montrer rassurant : «au niveau de ma santé, ça va très bien. J’avais une blessure importante en septembre, je suis revenu depuis un mois et demi. Quand je suis sur le terrain, je suis à 100%. Je me sens très bien physiquement, j’ai joué il y a trois jours, je m’entraîne aujourd’hui et je serai dans le groupe dimanche. Une chose est sûre, je suis ici pour jouer et gagner.» Enfin, Ismaël Bennacer a eu un mot pour les hommes qui ont eu un rôle majeur dans sa venue, le coach Roberto De Zerbi et le directeur du football Medhi Benatia : «comme vous avez dit, il y a de très bons milieux de terrain. Roberto De Zerbi m’a parlé de sa stratégie et de mon utilisation. C’est un coach que j’ai toujours apprécié. Je voulais jouer sous ses ordres dans ma carrière. C’est magnifique, car ça se fait ici et c’est tant mieux. Je sais que par sa philosophie et ce qu’il recherche, je suis un joueur qui correspond. Avoir le ballon, garder la possession. Ce n’est pas forcément ce qu’on avait à Milan, beaucoup de tacticiens, moins portés sur la possession. C’est vraiment important, mon choix s’est porté autour du coach et Medhi qui a été important dans ma venue même s’il y avait une grande volonté de venir de ma part.»