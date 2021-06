Euro 2020 : ce qu'il faut savoir de la Croatie

La suite après cette publicité

Un nouveau statut à assumer

Contrairement aux éditions précédentes, la Croatie devait assumer un nouveau rôle, un autre statut lors des éliminatoires de l'Euro 2020. Celui d’une équipe finaliste d’une Coupe du monde avec un Ballon d’or au cœur du jeu et capitaine de l’équipe. Dans le groupe E lors des éliminatoires, avec le Pays de Galles, la Slovaquie, la Hongrie et l'Azerbaïdjan, les Croates n’auront pas vraiment tremblé et ont même assuré la première place. Après s’être fait peur lors de la deuxième journée contre la Hongrie (défaite 2-1), les coéquipiers de Luka Modric auront finalement largement élevé leur niveau de jeu notamment lors des belles démonstrations face à la Slovaquie (4-0) et la Hongrie (3-0). Des victoires qui permettront à la Croatie de finir en tête du groupe avec une seule petite défaite en huit matches (cinq victoires, deux nuls). De quoi donner de la confiance et parfaitement aborder cet Euro.

Une fin de cycle à gérer

Après cette fameuse finale de Coupe du monde face à la France, la Croatie a dû gérer une fin de cycle. Les cadres vieillissants de l’effectif semblaient arriver en fin de carrière après 2018 et avaient d’ailleurs tous - ou presque changer de statut en club. Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, Ivan Perisic, Dejan Lovren et même Luka Modric, tous ces joueurs ont perdu leur place dans leur effectif après le Mondial. Et trois ans après, seul le numéro 10 croate est toujours en jambe au Real Madrid. Le Ballon d'or 2018 est indispensable à son équipe et il y aura des interrogations sur son niveau physique. Après une saison encore épuisante et à 35 ans, arrivera-t-il à enchaîner avec un bon Euro ? C’est ce qui pourrait faire défaut aux hommes de Zlatko Dalić lors de cette compétition. Avec la perte des cadres et des leaders aussi bien technique que dans le vestiaire, il faudra réussir à se reposer sur d’autres certitudes. Parmi les joueurs cités, il n’y a que Mario Mandzukic et Ivan Rakitic qui ont perdu leur place dans le groupe croate. Les autres ont toujours une importance dans le onze et c’est peut-être le risque.

À côté de ça, l’équipe à damier peut aussi se reposer sur la nouvelle génération qui a déjà prouvé. En attaque, des jeunes joueurs comme Nikola Vlašić ou Josip Brekalo ont fait leur trou et semblent être des valeurs sûres pour leur sélectionneur tout comme pouvait l’être Caleta-Car ces derniers mois en défense. Ce mélange de générations, c’est ce qui fait la force de la Croatie et c’est ce qu’a essayé de mettre en place Zlatko Dalić. Entourer la nouvelle génération avec des cadres encore performants. Le risque était d’encore se reposer sur des joueurs en fin de cycle comme Rakitic ou Mandzukic, mais l’entraîneur de 54 ans n’a pas hésité à les mettre de côté pour lancer la nouvelle génération. Une génération qui aura à cœur de marcher sur les traces de leurs aînés, vice-champions du monde. La Croatie sera assurément l'une des équipes à suivre lors de cet Euro.

Zlatko Dalić dans la continuité

Le sélectionneur de 54 ans aura apporté tout ce dont avait besoin la Croatie pour exploiter au maximum son potentiel. Après avoir fait ses premiers pas d’entraîneurs en tant qu’adjoint de la sélection espoirs et après quelques piges en Albanie et dans les pays du Golfe notamment, il prendra la tête de la sélection en 2017. Il remplaçait Ante Čačić après un match nul face à la Finlande à l'avant-dernière journée des éliminatoires pour le Mondial 2018. Son premier match (face à l’Ukraine), ultra décisif, il le remportera et permettra donc aux Croates d’atteindre les barrages puis d’aller en Russie après avoir battu la Grèce. Finaliste malheureux de ce mondial face à la France, la Croatie version Zlatko Dalic aura surtout affiché un visage séduisant avec une identité de jeu bien à elle. Suffisant pour prolonger l’aventure jusqu’en 2022 au moins.

Luka Modric, une dernière partition ?

À 35 ans et comme après la saison passée, beaucoup d’observateurs semblaient croire que Luka Modric était fini pour le haut niveau, trop vieux. Pourtant, cette année encore, il a prouvé qu’il marchait encore sur la plupart des milieux de terrain d’Europe. Alors certes par moments et comme toute son équipe, il a parfois montré des signes de fatigue (encore 47 matches joués sur la saison 2020-2021), mais très souvent, il a régalé ses partenaires. Si le Real Madrid est allé aussi loin en Ligue des champions et qu’il a joué jusqu’à la dernière journée le titre en Liga, c’est en partie grâce au niveau du Ballon d’or 2018. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien s’il a été élu meilleur joueur de la saison par les supporters madrilènes et qu’il a prolongé son contrat d’un an dans la capitale espagnole. Avec la Croatie, le numéro 10 a aussi ce rôle d’homme clé, d’homme fort du jeu. À la Coupe du monde, il l’avait suffisamment bien montré. Il devra le refaire cet été après une saison éreintante, mais il en est capable. Surtout, parce que cet Euro sonne comme la dernière compétition internationale de sa carrière. Et quoi de mieux pour le chef d’orchestre de finir avec une dernière partition à l’image de sa carrière.

Le onze type :

La liste des 26 :

Gardiens : Livakovic, L.Kalinic, Sluga

Défenseurs : Lovren, Caleta-Car, Vida, Gvardiol, Barisic, Bradaric, Vrsaljko, Juranovic, Skoric

Milieux : Badelj, Brozovic, Kovacic, Modric, Pasalic, Vlasic, Ivanusec

Attaquants : Perisic, Rebic, Brekalo, Kramaric, Petkovic, Orsic, Budimir