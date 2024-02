Christophe Dugarry allume violemment Eden Hazard

Le week-end dernier, Eden Hazard a donné une longue interview à France Football. Le jeune retraité a notamment évoqué son hygiène de vie quand il jouait. «La diététique, c’est nul, ça ne sert à rien. Enfin, c’est bien si tu veux jouer jusqu’à 40 ans. Je savais que ce ne serait pas mon cas. Un petit Ruinart blanc de blancs, il est tout le temps dans le frigo (…) Ça m’est arrivé veille de match, de manger à la maison, boire une petite bouteille, tac.» Une sortie médiatique inattendue et particulièrement critiquée. Sur RMC Sport, Christophe Dugarry n’a pas hésité à tacler l’ancien joueur du LOSC, de Chelsea et du Real Madrid.

«Il est bien gentil de sortir ça maintenant mais il fallait le dire avant. C’est quand tu signes ton contrat à plusieurs millions d’euros que tu dois dire au président que tu sors le soir. Est-ce qu’il a dit à ses dirigeants et ses coéquipiers qu’il se bourrait la gueule et qu’il n’aimait pas courir à l’entraînement? Le foot est un sport collectif et professionnel. Tu as des obligations. Évidemment que tu ne peux pas tout respecter à la règle mais faire la promotion du n’importe quoi, c’est une honte. Hazard a été un grand joueur mais dire ça c’est une honte pour les supporters qui ont payé pour venir te voir jouer alors que tu t’étais bourré la gueule la veille. Son interview c’est se foutre de la gueule du monde et du football. Si tu veux faire le mec courageux, il faut le dire avant. Pourquoi il ne l’a pas dit à Zidane avant d’être recruté par le Real Madrid pour 100 millions d’euros?» Eden Hazard est rhabillé pour l’hiver.