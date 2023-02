Spezia - Napoli : des chants haineux contre Diego Maradona font scandale

En mai dernier, de graves affrontements avaient eu lieu entre les ultras de La Spezia et du Napoli, lors de la 38ème journée du championnat la saison dernière. Le match avait même été suspendu pendant plusieurs minutes. Un souvenir amer que les tifosi des Aquilotti n’ont pas oublié puisque leur équipe accueillait ce dimanche midi la leader de la Serie A, lors de la 21ème journée. Une défaite douloureuse (0-3) des locaux marquée par des chants répétés et haineux à l’encontre de Diego Maradona, symbole de la ville napolitaine.

En plus de moquer et applaudir le décès tragique de la légende argentine, les supporters de La Spezia ont également lancé des chants haineux contre Luciano Spalletti dans leur enceinte d’Alberto-Picco. L’actuel entraîneur napolitain est pourtant une ancienne gloire du club de Ligurie puisqu’il y a joué cinq saisons dans les années 80 et y a même été le capitaine.

