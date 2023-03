FC Barcelone : le déménagement au stade Montjuïc va coûter une fortune

La suite après cette publicité

Après le Real Madrid, le FC Barcelone va moderniser son stade à son tour. Mais contrairement aux Merengues, les Blaugranas ne peuvent pas délocaliser les matches de l’équipe première dans leur centre d’entraînement. L’an dernier, le club dirigé par Joan Laporta avait donc trouvé la solution.

Les Culers avaient trouvé un terrain d’entente avec la mairie de Barcelone, permettant ainsi l’utilisation de l’ancien antre de l’Espanyol, le stade olympique de Montjuïc ou Estadio Olímpico Lluís Companys. Un déménagement temporaire à partir de la saison 2023/2024 confirmé hier dans les médias espagnols. « Le FC Barcelone va passer des 99 354 places du Camp Nou aux 55 121 du stade de Montjuïc pour la saison 2023-2024 ».

Une location à 20 M€

Toutefois, Sport indique ce matin que le Barça a demandé à la fédération espagnole de jouer ses trois premiers matches de la saison à venir à l’extérieur. La raison est toute simple : le club catalan veut avoir du temps pour finaliser correctement son déménagement. L’UEFA a également été prévenue. Mais jouer au Montjuic ne sera pas gratuit pour les Culers.

Sport relaie une information de Goal selon laquelle la location du stade coûtera entre 15 M€ et 20 M€ par an aux Culers. Mais ce n’est pas tout. En raison du déménagement du géant catalan, des travaux seront à prévoir autour du stade Montjuïc afin de le rendre parfaitement accessible au public. Des travaux qui coûteraient environ 7,2 M€. Un montant assumé à 64% par le Barça et à 36% par la mairie.