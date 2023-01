Le Real Madrid veut piquer Bernardo Silva au Barça, nouveau rebondissement pour Enzo Fernandez

Les pistes pour remplacer Toni Kroos

Légende du Real Madrid, Toni Kroos est encore hésitant concernant son futur. Retraite ou prolongation ? Telle et la question. L’Allemand, à qui le journal AS souhaite un joyeux 33ème anniversaire, a son destin en main. Il détient une offre de prolongation d’un an et le choix lui appartient désormais. Si ce dernier venait à refuser, le Real Madrid se pencherait sur le dossier Bernardo Silva, comme l’explique le journal Sport dans ses pages intérieures. Le Portugais était déjà associé à des rumeurs de départ l’été dernier… au FC Barcelone notamment. De son côté, Pep Guardiola continue à multiplier les déclarations d’amour à son joueur, même s’il maintient publiquement qu’il le laissera décider de son avenir, comme le reprend le Manchester Evening News dans ses pages intérieures. Une chose est sûre, Bernardo Silva aura l’embarras du choix en cas de velléité de départ. L’autre piste, c’est évidemment celle qui mène au crack anglais Jude Bellingham. L’optimisme est toutefois de mise dans ce dossier à en croire le journal Marca.

Imbroglio dans le dossier Enzo Fernandez

C’est l’une des révélations du Mondial 2022. Ça fait déjà plusieurs jours qu’on vous relaye les informations concernant un potentiel transfert de l’Argentin vers Chelsea. Et bien ce matin, le journal A Bola nous apprend que «Chelsea a un accord avec Enzo». Le quotidien portugais explique que les Bleus ont tenté d’insérer un joueur dans l’opération pour faire baisser la facture, mais le SL Benfica reste camper sur ses positions. Les dirigeants lisboètes exigent le paiement de la clause libératoire du joueur qui est fixée à 120 millions d’euros. Une information qu’on retrouve sur la Une du Correio da Manhã. De son côté, le journal Record nous révèle que le dossier a bien avancé. Et pour cause, le cas «Enzo a été traité toute la nuit», comme nous l’explique le quotidien portugais. Le super agent Jorge Mendes a arbitré les pourparlers entre Rui Costa et les responsables des Blues. Le dénouement est imminent, même si en Argentine on est un poil moins catégorique. Le journal Olé affirme que le transfert ne se réalisera pas. Certaines rumeurs évoquaient un transfert à hauteur de 130 millions d’euros afin de permettre au club londonien d’échelonner le paiement. En réalité, Chelsea aurait proposé une somme inférieure au montant de la clause libératoire d’Enzo Fernandez, ce qui a irrité les dirigeants lisboètes. Affaire à suivre.

Suite des 16èmes de finale de la Coupe d’Espagne. Et le Barça a eu chaud, très chaud face au CF Intercity, formation de 3ème division espagnole. Pour le journal AS, c’était même «effrayant» et il n’y avait qu’à voir la tête de Jordi Alba. Avec une équipe remaniée, le Barça a été poussé aux prolongations et le salut est venu de l’enfant prodige Ansu Fati. «Fou», lâche le quotidien Sport sur sa Une pour résumer cette rencontre qui s’est terminée sur le score de 4-3. Pour le journal Marca, «le Barça passe en force». Mais l’essentiel est sauf, les Culés seront bien au rendez-vous des 8èmes de finale. L’Atlético de Madrid d’Antoine Griezmann ne s’est pas fait une telle frayeur comme le souligne le journal AS dans ses pages intérieures. Sérieux et appliqués, les Colchoneros ont validé leur billet pour les 8èmes grâce à un succès 2-0 face à Oviedo.