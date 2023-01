Copa del Rey : le FC Barcelone se fait peur mais assure sa qualification sur la pelouse du CF Intercity

La suite après cette publicité

Après son match nul concédé lors du derby de la cité comtale face à l’Espanyol (1-1) pour son dernier match de l’année 2022, le FC Barcelone faisait son entrée en Coupe d’Espagne par un déplacement sur le terrain du CF Intercity, pensionnaire de troisième division. Le technicien catalan Xavi Hernandez en profitait donc pour faire tourner son effectif, Jordi Alba étant le seul joueur titulaire face au rival barcelonais quelques jours plus tôt.

Un Ousmane Dembélé volontaire

Sur le banc en championnat, Ousmane Dembélé et Jules Koundé étaient présents dans le onze de départ, tout comme Ronald Araujo, de retour sur les terrains ibériques après quelques mois absence. Dès le début de la rencontre, les Blaugranas mettaient rapidement la pression sur leur adversaire du soir, gagnant haut la main la bataille du milieu de terrain. Et sur un corner de Pablo Torre, l’Uruguayen coupait le centre au premier poteau pour débloquer la marque (1-0, 4e). Une ouverture du score qui permettait aux visiteurs de gérer rapidement le rythme du match.

Cependant, les hommes de Xavi se faisaient parfois surprendre par la vivacité de la formation d’Alicante, notamment avec la belle percée d’Aarón Piñán dans l’axe, qui dribblait Iñaki Peña mais était finalement mis en échec par Araujo (18e). Dembélé, titulaire à droite de l’attaque, était le fer de lance du secteur offensif catalan mais manquait de justesse dans le dernier geste (9e, 22e, 50e), tout comme Memphis Depay (28e) et Ferran Torres (45+1e). A force de manquer le break, le CF Intercity était finalement récompensé par l’égalisation signée Oriol Soldevila Puig sur corner, lui qui était passé par la Masia durant sa jeunesse (1-1, 59e).

Une défense catalane fébrile

Dembélé redonnait l’avantage aux siens d’un superbe piqué (2-1, 67e), avant que "Solde" ne double la mise quelques minutes plus tard (2-2, 74e). Et comme avant le dernier quart d’heure, le Barça repassait devant grâce à l’entrant Raphinha… et l’inévitable Soldevila Puig, dans la foulée d’une belle parade de son gardien Gaizka Campos devant le Brésilien (85e), égalisait une troisième fois dans la rencontre (3-3, 86e). Malgré quelques incursions dans la surface adverse, le FCB manquait de réalisme et était obligé de passer par la prolongation pour passer son premier tour de la coupe nationale.

Lors des 30 minutes supplémentaires, Jordi Alba, bien servi par Sergio Busquets, trouvait la barre transversale avant d’être sanctionné d’une position de hors-jeu (100e). Trois minutes plus tard, Ansu Fati trompait enfin le portier adverse d’une frappe contrée par la défense (4-3, 103e) pour son premier but sur ses 7 derniers matches en compétition officielle sous le maillot blaugrana. Après s’être fait peur à trois reprises, le Barça, leader de Liga, se qualifie pour les huitièmes de finale de la Copa, qui se joueront à la mi-janvier, avant d’affronter l’Atlético de Madrid, vainqueur tranquille d’Oviedo plus tôt dans la soirée, en championnat ce week-end.