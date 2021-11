Serie A : l'Inter Milan s'impose à Venise et met la pression sur les équipes de tête

L'Inter Milan (3e, 28 pts) se déplaçait sur la pelouse de Venise (15e, 15 pts) ce samedi, pour le compte de la 14e journée de Serie A. Les Nerazzurri restaient sur une victoire face à Naples le week-end dernier (3-2), tandis que les Arancioneroverdi avaient enchaîné deux succès consécutifs contre l'AS Rome (3-2) et Bologne (0-1). En cas de succès, l'Inter avait l'opportunité de mettre la pression sur Naples et l'AC Milan, premiers ex æquo avec 32 points. Après plusieurs situations chaudes (12e, 14e, 30e), les Intéristes finissaient par ouvrir le score. Çalhanoglu était trouvé aux abords de la surface adverse et enchaînait par une frappe sèche qui trompait Romero (0-1, 34e).

La suite après cette publicité

Les Nerazzurri continuaient de maîtriser la rencontre, sans pour autant parvenir à se mettre à l'abri, que ce soit par l'intermédiaire de Dzeko (54e, 69e) ou Skriniar sur corner (61e). Dimarco butait à son tour sur Romero (83e), ce qui laissait des espoirs aux promus, mais la défense milanaise était impériale et ne laissait rien passer. Dans le temps additionnel, Martinez finissait par donner deux buts d'avance à son équipe (2-0, 90e+6). Avec cette victoire, les Intéristes reviennent à une longueur de Naples et de l'AC Milan. Lors de la prochaine journée, Venise se déplacera sur la pelouse de l'Atalanta, l'Inter Milan recevra La Spezia.

Les compositions officielles au coup d'envoi

Venise

Inter Milan