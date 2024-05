Le message cinglant d’Erik ten Hag à la direction de Manchester United et à ses détracteurs !

Décidément, Erik ten Hag continue de régler ses comptes. Remonté en marge de la finale de FA Cup contre Manchester City, le coach néerlandais de Manchester United avait eu des mots forts avant la rencontre. Cela lui a finalement réussi puisque son équipe a réussi un joli coup en s’imposant avec la manière sur le score de 2-1. Une belle prestation qui permet donc d’obtenir un titre et une qualification européenne en Ligue Europa pour les Red Devils dans une saison qui aura été éprouvante du début à la fin.

Et cela a eu son petit effet du côté d’Erik ten Hag. Soulagé de finir l’exercice sur une bonne note, l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam a tenu à valoriser son bilan. Interrogé sur son avenir, l’entraîneur qui se sait menacé a été évasif au micro de la BBC : «je ne sais pas (si je vais rester, ndlr). La seule chose que je fais, c’est préparer mon équipe, développer mon équipe, faire progresser mon équipe et mes joueurs individuels. C’est pour moi un projet. Quand je suis arrivé, les choses étaient en désordre. Nous sommes maintenant meilleurs, mais de loin pas là où nous voulons être.»

Erik ten Hag prévient sa direction

Conscient de la saison difficile qu’il a vécue avec son équipe, il a voulu souligner la finalité avec un trophée et une qualification en Ligue Europa tout en soulignant les problèmes auxquels il a été confronté : «le football, c’est gagner des trophées. Je veux jouer le meilleur football, je veux jouer un football dynamique, mais en fin de compte, il faut gagner des trophées. Je suis très fier des joueurs et du staff car ils ont fait un travail incroyable. Je vous le dis toute l’année : lorsque les joueurs sont en forme, nous pouvons jouer du bon football. C’est une très bonne performance face à la meilleure équipe du monde.»

«Nous n’avions pas les joueurs. Nous avons vu les mêmes choses, pas toujours du bon football, certainement pas, mais nous avons dû faire des compromis tout le temps et vous ne pouvez pas jouer le football que vous voulez jouer. J’ai eu peut-être trois ou quatre fois en deux ans l’équipe complète disponible. Même aujourd’hui, il nous manquait des joueurs massifs comme Harry Maguire, Luke Shaw et Casemiro. Deux trophées en deux saisons et trois finales… pas mal. S’ils ne veulent plus de moi, j’irai ailleurs et gagnerai des trophées. C’est ce que je fais», a-t-il poursuivi. Un message qui ne manquera pas de faire réagir et réfléchir du côté de la direction de Manchester United où le nom de Thomas Tuchel revient de plus en plus …