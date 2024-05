Manchester United : en pleine tempête, Erik ten Hag sort la sulfateuse !

Une 8e place de Premier League, 14 défaites en championnat, mais une finale de FA Cup à disputer ce samedi. Voilà le bien maigre bilan de Manchester United cette saison. La formation mancunienne a été décevante sur tous les plans et son entraîneur Erik ten Hag n’a jamais réussi à redresser la barre. Le technicien néerlandais est sous le feu des critiques depuis plusieurs mois maintenant et la presse anglaise annonce qu’il ne survivra pas à l’été. L’ancien coach de l’Ajax, très décrié par les supporters pour le niveau de jeu des Red Devils et sa communication, est en pleine tempête à quelques heures de la finale de FA Cup face à Manchester City. Mais cela ne l’a pas du tout empêché d’accorder une très longue interview au média Voetbal International.

Erik ten Hag fustige ses détracteurs

Dans cet entretien, ten Hag a vidé son sac et sorti la sulfateuse. Il en a aussi profité pour faire des confidences sur son avenir. «Soyons clairs. La saison a été mauvaise. C’était de la merde. Mais malgré tout, nous allons jouer une finale de Coupe d’Angleterre. (…) Manchester United a remporté le championnat pour la dernière fois en 2013, il y a 11 ans. Mais ils s’attendent quand même à ce que nous gagnions chaque match tout en étant au sommet. Ce club n’est pas prêt pour ça. Nous étions censés commencer à construire quelque chose et nous avons fait les premiers pas l’année dernière, mais ensuite vous découvrez à quel point ce club est grand et que personne n’est jamais satisfait. Au sein du club, les gens étaient satisfaits, mais à l’extérieur du club, il y avait du bruit en disant que j’avais seulement gagné la Coupe Carabao, que j’avais perdu la finale de la FA Cup et que j’étais devenu 3e. Eh bien, alors vous n’avez aucun sens de la réalité. D’autres clubs avaient une bien meilleure équipe,» a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner.

«Les experts en Angleterre veulent marquer, ils veulent montrer qu’ils valent leur argent, et pour cela, Manchester United est une prière facile. C’est le plus grand club d’Angleterre et peut-être du monde. Le club est aimé ou détesté, il n’y a pas d’entre-deux. Alors quand les choses tournent mal, ils commencent tous à parler et à prononcer de très grands mots. Tout ce négativisme de la part de ces soi-disant experts qui n’ont pas la capacité d’analyser quelque chose avec des faits, mais qui préfèrent attaquer les gens pour se donner une meilleure apparence. Et ce sont ces mêmes personnes qui m’ont félicité l’année dernière. L’année dernière, j’ai pu marcher sur l’eau, cette année je suis le pire manager de Premier League !»

Manchester United veut continuer avec lui

Questionné ensuite sur les raisons de cette saison manquée, le tacticien de 54 ans a justifié les performances de son équipe par un trop grand nombre de blessures. « Les blessures ont été vraiment folles. Il n’y a pas si longtemps, je devais débuter mon 15e duo de défenseur central différent de la saison. J’ai eu 33 lignes défensives différentes cette saison ! Sofyan Amrabat a dû jouer 4 fois arrière gauche. Nous avons eu des blessés sur tout le terrain. Casemiro est absent depuis longtemps. Rasmus Hojlund, l’attaquant que nous avons acheté, a souffert de 3 blessures et je peux continuer encore et encore. C’est l’histoire centrale de notre saison. Tyrell Malacia n’a pas joué une seule minute de football cette saison. En fait, il n’a même pas passé un seul instant sur le terrain d’entraînement. Nous l’avons signé comme remplaçant pour Luke Shaw. Luke Shaw est le meilleur arrière gauche au monde. Ce mec est tellement bon. Mais il a subi une horrible blessure au début de sa carrière et à cause de cela, il ne pourra jamais jouer 60 matchs par saison.» De quoi justifier la saison mancunienne et convaincre les dirigeants de poursuivre avec lui ? C’est visiblement la tendance.

Dans cet entretien, Erik ten Hag a logiquement évoqué son avenir. Et il semble bien se projeter avec Manchester United. En plus d’avoir confirmé qu’INEOS misait bien sur lui pour la saison prochaine, niant donc les rumeurs de départ, il n’a pas hésité à faire des demandes pour le mercato estival. «INEOS va changer les choses dans le club et certains projets ont déjà démarré. Carrington sera complètement détruit, un nouveau terrain d’entraînement viendra. Ils ont dit qu’ils voulaient tout changer et qu’ils voulaient reconstruire Manchester United avec moi. C’est ce qu’ils m’ont dit directement. (…) La saison prochaine ? Nous devons recruter un attaquant supplémentaire cet été. Et si nous pouvons recruter un autre milieu de terrain central et un remplaçant pour Varane, les choses s’annoncent à nouveau bien. Si l’équipe reste en forme, nous pouvons essayer de viser à nouveau le top 4.» Voilà qui est clair et qui devrait enflammer la presse anglaise ce week-end. En attendant, Ten Hag a l’occasion de finir sa saison sur une bonne note avec cette finale de FA Cup face à Manchester City. Rendez-vous à 16h…