Le constat lucide de Thiago Alcantara sur ses premiers mois à Liverpool

Son arrivée avait suscité une certaine effervescence sur les bords de la Mersey. Débarqué en provenance du Bayern Munich pour 22 millions d'euros en septembre dernier, Thiago Alcantara (29 ans) devait élargir la palette de l'entrejeu des Reds. Le champion d'Angleterre se frottait alors les mains d'accueillir un joueur qui avait métamorphosé le jeu du Bayern Munich. Quelques mois plus tard, le premier bilan ne correspond malheureusement pas aux attentes provoquées par le transfert du milieu espagnol à Liverpool.

Il faut dire que l'international ibérique n'a pas été épargné par les multiples pépins physiques ces dernières semaines. Testé positif au Covid-19, Alcantara a ensuite été blessé au genou ce qui l'a écarté de l'équipe première pendant plusieurs semaines. A son retour dans le onze en janvier dernier, les hommes de Jürgen Klopp entament alors leur descente aux enfers avec notamment six revers consécutifs à domicile en Premier League. Un véritable cauchemar pour l'ancien Bavarois à la recherche d'un match référence depuis sa venue en Angleterre.

Thiago Alcantara renait de se cendres

Après plusieurs semaines de balbutiements, Thiago Alcantara a enfin tiré son épingle du jeu mercredi soir lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face au RB Leipzig (2-0). Son association avec Fabinho a illuminé le jeu des Reds. Une prestation aboutie qui sonne comme un soulagement pour l'intéressé. Sur le site officiel du club anglais, Thiago Alcantara n'a pas manié la langue de bois sur ses débuts décevants. Le natif de San Pietro Vernotico (Italie) assume clairement ses premiers pas compliqués et porte un regard lucide sur ses performances. « Je ne lis pas un mot sur ce que les gens disent de moi. Je sais que je reçois des critiques sur mes performances, mais je ne suis pas satisfait de ma performance depuis que je suis arrivé ici. Un nouveau club, une situation étrange [Covid], j'ai eu une grave blessure, donc entrer dans le rythme c'était difficile, mais ce n'est pas une excuse. »

Un décryptage de sa situation teinté d'honnêteté. Mais la performance de Thiago Alcantara mercredi soir laisse augurer le meilleur pour la suite de la saison. Une renaissance influencée notamment par la présence de Fabinho au milieu, qui le libère de certaines tâches défensives. « Cela me libère un peu. Je peux avancer quelques lignes et avec cela je peux être plus confiant et jouer [plus près] avec les attaquants. J'aime jouer un peu plus avancé parce que vous êtes toujours près du but et que vous pouvez créer des chances et marquer. C'est une belle position, » a ainsi confié Alcantara. Car le retour de Fabinho dans le onze façonné par Jürgen Klopp a clairement libéré le milieu espagnol et lui a permis d'évoluer plus haut sur le terrain. Une position qu'Alcantara affectionne particulièrement. Désormais, Liverpool et Thiago Alcantara espèrent profiter de leur qualification en quart de finale de Ligue des champions pour rebondir en Premier League. Et ainsi redorer le blason du champion d'Angleterre...