Le Barça pense à Felipe

Le Barça a plus que jamais besoin d'un défenseur central. Après la lourde blessure de Gerard Piqué et celle moins grave que prévu de Clément Lenglet, le club catalan n'a plus qu'à sa disposition les jeunes Araújo et Mingueza, en attendant peut-être le retour de Samuel Umtiti.

Les noms pour venir renforcer la défense blaugrana s'enchaînent. AS nous apprend ce mardi que le profil de Felipe a été coché. Arrivé à l'été 2019, le Brésilien de 31 ans n'a pas toujours donné satisfaction et a fini par reculer dans la hiérarchie derrière Savic, Giménez et Mario Hermoso. Toutefois, Simeone ne souhaite pas s'en séparer, considérant qu'il doit avoir 4 défenseurs de haut niveau au poste sur l'ensemble de la saison.