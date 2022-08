Mercato Real Madrid : le point sur le dossier Mariano Diaz

L'avenir de Mariano Diaz est toujours dans le brouillard. Indésirable au Real Madrid, l'attaquant de 29 ans souhaite rester en Liga pour sa prochaine destination, selon AS. La fin du mercato approche, mais toujours aucune offre sérieuse pour l'avant-centre dominicain. Cependant, beaucoup de rumeurs circulent autour de lui. Getafe, le Celta de Vigo, le Séville FC, le Rayo Vallecano ou encore l'Espanyol... La liste est longue, mais toujours rien.

Auteur de seulement 73 matchs pour 13 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues en cinq saisons avec les Blancos, Mariano Diaz a su engranger les trophées (deux Ligues des Champions en 2017 et 2022 et trois Liga en 2017, 2020 et 2022) mais pas les minutes avec la Casa Blanca. Sa meilleure saison, il l'a réalisé avec l'Olympique Lyonnais lors de l'exercice 2017/2018 avec 45 matchs pour 21 buts et 6 passes décisives TTC. Il reste un peu plus d'une semaine à Mariano Diaz pour trouver un nouveau club, sans quoi il restera une année de plus avec le Real, car il reste sous contrat jusqu'en juin 2023.