Giannelli Imbula en route pour le Portugal

A coeur ouvert. Le 9 janvier dernier, Giannelli Imbula s'était ouvert lors d'un entretien accordé à notre site. L'ancien joueur de l'OM, qui a fait un stage à Nantes il y a quelques semaines, était prêt à relever un nouveau challenge. «Moi je me donne toutes les chances de réussir. Je veux rejoindre un club avec un réel projet qui me permettra de m’inscrire dans la durée. Je n’ai que 28 ans et je me sens prêt physiquement et moralement. Je suis motivé et prêt à en découdre. Je connais mes qualités et je sais ce que je peux apporter. On parle beaucoup sans me connaître (rires). Mon amour pour le foot reste intact, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle j’ai refusé certaines offres. Je suis encore un joueur de haut niveau et le talent est toujours là».

La suite après cette publicité

Et le footballeur né en 1992 va avoir l'occasion de le montrer. Selon nos informations, Imbula va rejoindre, sauf retournement de situation, Portimonense. Un club qui évolue en Liga Nos (D1 portugaise, 13e au classement). Il est attendu demain afin de s'engager jusqu'en 2022. L'objectif sera de se relancer et prouver que son talent est toujours là. A lui de jouer !