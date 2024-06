Angleterre : la raison du départ précipité de Phil Foden est connue

La nouvelle est tombée dans l’après-midi. Phil Foden a dû quitter dans l’urgence l’équipe anglaise. « Phil Foden a temporairement quitté le camp de base de l’Angleterre et est rentré au Royaume-Uni pour une affaire familiale urgente », indiquait la fédération anglaise.

Deux heures plus tard, on connait enfin la raison du départ précipité et temporaire du joueur de Manchester City. Le Telegraph indique que Foden s’est rendu auprès de sa compagne Rebecca Cooke pour assister à la naissance de son troisième enfant.