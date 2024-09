Le magnifique hommage de Blaise Matuidi à Raphaël Varane

Raphaël Varane a marqué plus d’un joueur dans sa carrière. Depuis l’annonce de sa retraite ce mercredi, l’ancien international tricolore a vu une pluie d’hommages lui tomber dessus. Ses anciens coéquipiers du Real Madrid, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema, se sont évidemment prêtés au jeu, tout comme plusieurs champions du monde 2018. Après Paul Pogba ou encore Hugo Lloris, c’est Blaise Matuidi qui a tenu à saluer la carrière de son ancien coéquipier. «Enorme, juste énorme. C’est comme ça que je définis la carrière de Raphaël. Les gens ne se rendent pas compte… », a exprimé l’ancien Parisien dans un entretien à L’Équipe.

La suite après cette publicité

«Il a commencé à jouer à 17 ans et tout ce qu’il a réalisé ensuite est simplement exceptionnel : s’imposer dans un aussi grand club, remporter autant de titres, réaliser de si belles prestations. Rafa est un grand joueur, un grand monsieur aussi. Un souvenir ? Mais il y en a tellement. Je retiens ces moments où on était dos au mur pour se qualifier à la Coupe du Monde 2014. Je retiens aussi ces moments de joie immense en 2018, mais aussi ceux de souffrance quand il a déclaré forfait pour l’Euro 2016. On a traversé de supers moments, mais aussi des moments de tristesse. Mais Rafa est resté le même. Je dis juste : chapeau l’artiste. J’ai rarement vu quelqu’un qui faisait l’unanimité comme lui. Un leader comme on ne s’en rend pas bien compte. Dans le vestiaire, il avait toujours les mots pour remobiliser tout le monde.» Les deux joueurs auront passé 6 années communes en Bleus au cours de leur carrière (2013-2019).