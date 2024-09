Le bel hommage de Cristiano Ronaldo à Raphaël Varane

Plombé par un genou récalcitrant depuis des années, Raphaël Varane a eu le courage et la présence d’esprit de dire stop au football ce mercredi. À 31 ans, le champion du monde 2018 aura tout remporté, ou presque, cumulant 4 Ligue des Champions et une Coupe du Monde, ce qui en fait naturellement l’un des plus beaux palmarès du football français.

Après Sergio Ramos, Karim Benzema, Paul Pogba et bien d’autres, Cristiano Ronaldo a lui aussi tenu à rendre hommage à son ancien coéquipier au Real Madrd. «Une grande carrière et une légende du football. Féliciations mon frère, j’espère te revoir bientôt», a écrit le quintuple Ballon d’Or sur Instagram.