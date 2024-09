Raphaël Varane prend sa retraite !

Les spéculations autour de la possible retraite de Raphaël Varane avaient émergé ce mardi. Elles se sont finalement révélées vraies. Le champion du monde 2018 avec la France a annoncé, ce mercredi, mettre un terme à sa carrière professionnelle de footballeur. Une décision qui arrive à la suite d’une très grosse blessure au genou gauche subie le 11 aout dernier, en 32e de finale de Coupe d’Italie contre la Sampdoria Gênes (1-1 et 3-4 aux t.a.b.), seulement quelques semaines après son arrivée à Côme, club promu en Serie A et coaché par Cesc Fàbregas. Sur le site internet de la Lega Serie A, le nom de Varane n’apparaissait pas parmi les joueurs de Côme enregistrés pour disputer le championnat. La presse italienne évoquait, pendant un temps, la possibilité que son contrat puisse être résilié.

Formé au Racing Club de Lens, le natif de Lille a rejoint le Real Madrid en 2011. En Espagne, il va disputer 360 rencontres sous les couleurs merengues et remporter 17 titres, dont trois Ligues des champions (2014, 2016 et 2017) et trois Liga (2012, 2017 et 2020). Parallèlement à son aventure madrilène, il découvre l’équipe de France en mars 2013. Un maillot bleu qu’il va porter 93 reprises et avec lequel il a notamment remporté la Coupe du monde 2018. Éreinté mentalement et physiquement, il quitte la sélection en décembre 2018. En club, il rallie l’Angleterre et Manchester United, en 2022. Une aventure de deux saisons minée par les blessures, qui a pris fin cet été. C’est finalement à Côme que se terminera sa carrière.

Varane prend sa retraite à 31 ans

Sur ses réseaux sociaux, l’ex-défenseur central a posté un message émouvant afin de tirer sa révérence : « Ils disent que toutes les bonnes choses ont une fin. Au cours de ma carrière, j’ai relevé de nombreux défis, saisi chaque occasion, presque tout cela était censé être impossible. Des émotions incroyables, des moments spéciaux et des souvenirs qui dureront toute une vie. En réfléchissant à ces moments, c’est avec une immense fierté et un sentiment d’accomplissement que je vous annonce ma retraite du jeu que nous aimons tous. Je me retire au plus haut standard, je veux sortir par la grande porte ne pas m’accrocher au jeu. Il faut une grosse dose de courage pour écouter son cœur et son instinct. Désir et besoins sont deux choses différentes. Je suis tombé et ressuscité mille fois, et cette fois, c’est le moment de m’arrêter et de raccrocher mes crampons avec mon dernier match en remportant un trophée à Wembley », a-t-il dans un premier temps expliqué avant d’enchaîner.

« J’ai adoré me battre pour moi-même, mes clubs, mon pays, mes coéquipiers et les supporters de chaque équipe pour laquelle j’ai joué. De Lens à Madrid en passant par Manchester, et jouer pour notre équipe nationale. J’ai défendu chaque écusson avec tout ce que j’ai, et j’ai aimé chaque minute du voyage. Le jeu au plus haut niveau est une expérience palpitante. Il teste tous les niveaux de votre corps et de votre esprit. Les émotions que nous éprouvons, vous ne pouvez pas trouver cela ailleurs. En tant qu’athlètes, on n’est jamais satisfait, on n’est jamais rassasié par le succès. C’est notre nature et ce qui nous alimente. Je n’ai aucun regret, je ne changerai rien. J’ai gagné plus que je n’aurais même pu rêver, mais au-delà des accolades et des trophées, je suis fier que quoi qu’il arrive, je me suis tenu à mes principes de sincérité et j’ai essayé de laisser le meilleur partout où je suis allé. J’espère que je vous ai tous rendus fiers. Et donc, une nouvelle vie commence en dehors du terrain. Je resterai avec Côme. Juste sans mes crampons. Quelque chose dont j’ai hâte de partager plus bientôt. »