Liga : l’Atlético de Madrid s’impose contre Osasuna et devient leader

Ce dimanche, l’Atlético de Madrid recevait Osasuna pour une rencontre qui pouvait placer les Colchoneros en tête du classement de la Liga. Pour ce faire, il fallait battre le club de Pampelune. Une entame presque parfaite avec un but d’Antoine Griezmann dès la 7e minute de jeu. Problème, le but du Français a été logiquement refusé pour une main évidente. Dominateurs, les Matelassiers se sont créés de nombreuses situations et ont finalement trouvé la faille au retour des vestiaires.

Sur une astucieuse remise de Clément Lenglet, Julian Alvarez ne s’est pas fait prier pour ouvrir la marque (1-0, 55e). Malgré les situations de part et d’autre, le score n’a plus évolué et l’Atlético s’est adjugé une 14e victoire de suite toutes compétitions confondues. Plus important, le club de la capitale grimpe à la première place en Liga. De son côté, Osasuna stagne à la 11e place.