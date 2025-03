Virgil van Dijk a hâte de jouer le PSG

Mercredi soir, Liverpool se rend au Parc des Princes pour y disputer son huitième de finale aller de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Une rencontre qui promet d’être spectaculaire. D’un côté, le PSG affiche une forme et un collectif rarement vus, tandis que les Reds sont peut-être la meilleure équipe européenne de la saison. En tout cas, Virgil van Dijk a indiqué, dans des propos relayés par le Liverpool Echo, qu’il avait hâte de disputer cette double confrontation.

« Ce sera un très bon match, contre une équipe en forme. Ils ont très bien joué lors de leur dernier match de Ligue des champions contre Brest. Ce sera difficile, mais ce sont les matches que l’on veut disputer et j’ai vraiment hâte d’y être. Avant cela, nous avons passé du temps en famille, avec les enfants, et nous avons réfléchi aux deux dernières semaines, avant de nous tourner vers ce qui nous attend. Oui, bien sûr, on a l’impression que [la Ligue des champions] passe à un niveau supérieur maintenant. Nous sommes en phase d’élimination directe et nous n’avons pas le droit à l’erreur ou au mauvais match. Il y a deux matches à jouer et nous voulons être si bons que nous méritons de passer. Mais il faut se battre, faire tout ce qui est en notre pouvoir pour gagner le match. C’est ce que nous allons essayer de faire, mais nous en sommes conscients. Nous en serons conscients à Paris et, bien sûr, de retour ici à Anfield. Ce sont les soirs où l’on veut être performant et où l’on veut montrer au monde entier ce que l’on sait faire », a-t-il déclaré.