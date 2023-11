Manchester United : critiqué par Erik ten Hag, Marcus Rashford sort du silence !

Absent contre Fulham lors de la 11e journée de Premier League, Marcus Rashford se retrouve sous le feu des projecteurs en Angleterre. Si les Red Devils ont obtenu une victoire précieuse dans les derniers instants grâce à Bruno Fernandes, l’international anglais n’était lui pas du rendez-vous. Critiqué par son entraîneur après une virée nocturne au Chinawhite pour son anniversaire, et ce quelques heures après une défaite de Man U, le Néerlandais avait cependant justifié son forfait par une blessure, et non une sanction. Pas de quoi cependant calmer les ardeurs de certains observateurs au Royaume de Sa Majesté, assurant notamment que l’avenir de Marcus Rashford pourrait être remis en question dans les prochaines semaines.

Des spéculations sur des tensions entre l’attaquant et le manager mancunien qui n’ont pas manqué de faire réagir l’intéressé. En réponse à un tweet de The United Stand se demandant si l’avenir du joueur de 26 ans au club pouvait être remis en question, le buteur anglais a déclaré sur X, anciennement Twitter : «s’il vous plaît, arrêtez de répandre des rumeurs malveillantes». Le message est passé ! Reste désormais à connaître la date de retour du Mancunien. Dès mercredi sur la pelouse de Copenhague en Ligue des Champions ? Réponse dans les prochaines heures…