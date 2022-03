EdF : la réaction hilarante des joueurs de Lens à l'annonce de la sélection de Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

C'est la grande nouvelle du côté du RC Lens ce jeudi. Excellent depuis qu'il a posé ses valises au Racing il y a un an et demi, Jonathan Clauss a été appelé pour la première fois à 29 ans par Didier Deschamps pour participer aux deux prochains matches amicaux de l'équipe de France (face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud).

L'ensemble de l'effectif des Sang et Or a même regardé l'annonce de la liste en direct pour célébrer le héros du jour. Assis sur un canapé, le piston droit s'est alors pris la tête à deux mains lorsque son nom a été prononcé. Ses coéquipiers l'ont ensuite longuement félicité, lui qui avait du mal à y croire, comme on peut voir sur les vidéos. «Merci parce que c’est grâce à vous aussi», s'est-il exprimé.