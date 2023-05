OL : Laurent Blanc revient sur le passage de flambeau entre Aulas et Textor

La suite après cette publicité

Septième de Ligue 1, l’OL s’apprête à défier Clermont dans le cadre de la 35e journée. Un rendez-vous décisif pour les hommes de Laurent Blanc dans la course à l’Europe. Avant cela, le coach rhodanien se tenait présent face aux journalistes. Et forcément, les questions sur le départ de Jean-Michel Aulas ont fusé en conférence de presse. L’occasion pour l’ancien technicien du PSG de revenir sur ce passage de flambeau. «Le départ de Jean-Michel aura un impact, mais comment le mesurer ? C’est une histoire qui se finit avec un personnage important. L’histoire du club continue, mais je ne suis pas très à l’aise avec ce sujet. C’est peut-être plus facile pour vous (les journalistes, ndlr). Personnellement, je le connaissais depuis longtemps. On s’est battus pour la montée quand j’étais joueur de Montpellier. Il va trouver d’autres challenges à relever. À mon avis, on n’a pas fini de le voir».

Sur Textor ? «Mon cas personnel n’est pas l’intérêt de la conférence de presse. J’ai bien dîné avec lui (mardi), on mange très bien à Lyon (rires). Vous le savez mieux que moi. C’était pour parler du club, évoquer les axes d’amélioration. En deux heures, on ne peut pas tout résumer. À un moment donné, il m’a demandé : "Qu’est-ce que je peux faire pour vous aider ?" Je lui ai dit qu’il restait trois semaines de compétition, importantes pour tout le monde : essayons de terminer la saison dans la sérénité même si je suis certain qu’il prendra des décisions. Essayons que ça n’impacte pas la fin de saison. On avait un socle pour la saison prochaine, nous verrons s’il va être conservé ou balayé». Le message est clair !

