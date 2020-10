France Espoirs - Slovaquie Espoirs : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après le match nul des hommes de Didier Deschamps face au Portugal (0-0), les Bleuets de Sylvain Ripoll affrontent la Slovaquie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2021. Les Espoirs devront l'emporter pour espérer accentuer leur avance dans ce groupe dominé par la Suisse. Le sélectionneur des U21 français devrait s'appuyer sur un 4-2-3-1 avec Lafont dans les buts. Une défense composée par Dagba, à droite, Fofana et Koundé dans l'axe, et Aït-Nouri à gauche. Au milieu, Guendouzi et Soumaré formeront le double pivot. Enfin, Diaby, Ikoné et Nordin seront chargés d'alimenter Gouiri en pointe.

De son côté, la Slovaquie devrait se présenter en 4-3-3 avec Sipos dans les buts. Une défense à quatre composée par Sluka, Mesik, Sulek et Fabis. Gono, Pokormy et Strelec formeront le trio du milieu. Chobot, Tupta et Duris seront les trois attaquants qui devront apporter le danger.