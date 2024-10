Manchester United a déjà trouvé le successeur d’Erik ten Hag

Entre 1986 et 2013, Sir Alex Ferguson a dirigé Manchester United d’une main de maître. Lui succéder serait donc difficile pour quiconque tenterait de s’asseoir sur le banc des Red Devils. Ce qui est bien le cas. David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho ou encore Ole Gunnar Solskjaer ont tous échoué. Mais les pensionnaires d’Old Trafford fondaient de grands espoirs en Erik ten Hag. En réussite sur le banc de l’Ajax Amsterdam, le Néerlandais devait donner un nouvel élan à l’écurie anglaise. Pour l’aider, les Mancuniens ont d’ailleurs dépensé des sommes folles pour recruter Antony, Casemiro ou encore Matthijs de Ligt.

Ten Hag est menacé

Malgré des résultats décevants et les rumeurs de départ, les dirigeants britanniques ont toujours fait front derrière ETH. Mais le vent semble tourner ces derniers jours. La claque reçue face à Tottenham (défaite 3-0) durant le week-end semble avoir laissé des traces. Hier, la presse anglaise ne donnait pas cher de sa peau. «La vérité, c’est que Ten Hag n’a plus d’excuses. Son heure est venue. Il n’a plus d’endroit où se cacher. Ses fanfaronnades sur les trophées mineurs qu’il a remportés ne valent rien quand son équipe joue comme ça», a notamment lâché le Daily Mail.

De son côté, Ten Hag restait serein. «Je ne pense pas à un départ. Nous avons tous pris la décision cet été de rester ensemble, en tant que propriétaire, en tant que groupe de direction. Nous avons également pris la décision, après une analyse claire, de ce que nous devons améliorer et de la manière dont nous voulons construire une équipe. Mais nous savions que cela prendrait du temps (…) Nous sommes tous sur la même longueur d’onde ou dans le même bateau, les dirigeants, le staff et les joueurs également. Je n’ai pas cette inquiétude.»

Deux entraîneurs sont appréciés

Sauf qu’il peut tout de même commencer à s’inquiéter cette fois-ci. Les médias anglais assurent qu’il est bien "au bord du gouffre". Le Daily Mail précise d’ailleurs que Sir Jim Ratcliffe compte faire un point sur la situation de son coach durant la trêve internationale d’octobre. Un départ n’est pas exclu. De plus, les Mancuniens ont déjà un nom pour le remplacer assure le Daily Star ainsi que le Daily Mail. En effet, Simone Inzaghi plaît beaucoup à MU. Son expérience du haut niveau et le style de jeu qu’il propose plaisent aux Anglais.

Mais ce dossier ne sera pas évident puisqu’il est en poste en Lombardie jusqu’en juin 2026. Il faudrait donc attendre l’été prochain pour tenter ce gros coup. Mais les Anglais risquent d’être dans l’urgence si Ten Hag est viré dans les prochains jours. En cas d’échec avec Inzaghi, les Anglais ont coché le nom de Gareth Southgate en tant que plan B. Un dossier plus simple pour les Red Devils puisqu’il est libre et sur le marché depuis la fin de son aventure à la tête de l’équipe nationale d’Angleterre. Il reste à savoir si ce dernier sera prêt à se replonger dans le bain. Affaire à suivre…