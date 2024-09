Manchester United : Erik ten Hag est plus que menacé !

Le feuilleton Erik ten Hag a redémarré pour cette nouvelle saison. Déjà sur la sellette tout le long de la saison dernière, le technicien néerlandais avait finalement été conservé par Jim Ratcliffe et la nouvelle direction mancunienne pour cette nouvelle saison. Mais en raison d’un mercato délicat et de cadres qui n’assurent pas, Manchester United pointe dans le ventre mou de la Premier League et, ce dimanche, la lourde humiliation contre Tottenham, à Old Trafford (0-3), semble déjà celle de trop pour Ten Hag, plus que jamais critiqué.

Complétement dépassée tout au long de la partie, la formation du Néerlandais a rapidement pris l’eau et a fait preuve d’une grande faiblesse tout au long de la partie, sans parler du carton rouge reçu bêtement par Bruno Fernandes avant la pause (42e). Avec ce nouveau revers de taille, les pensionnaires d’Old Trafford occupent la 12e place du classement de Premier League et comptent sept points après six journées. Le club mancunien, qui a dépensé encore plus de 200 M€ sur le mercato estival, égale ainsi son pire total dans l’élite à ce stade depuis l’instauration de la Premier League en 1992 (en 2013-2014 sous David Moyes).

Erik ten Hag n’est pas perturbé

La majeure partie des médias britanniques demandent le départ d’Erik ten Hag et n’hésitent pas à critiquer violemment le manager de 54 ans. «La vérité, c’est que Ten Hag n’a plus d’excuses. Son heure est venue. Il n’a plus d’endroit où se cacher. Ses fanfaronnades sur les trophées mineurs qu’il a remportés ne valent rien quand son équipe joue comme ça», a lourdement écrit le Daily Mail dans son édition du jour. Mais le manager mancunien s’est expliqué sur un possible départ, après de nombreuses questions durant sa conférence de presse.

«Je ne pense pas à un départ. Nous avons tous pris la décision cet été de rester ensemble, en tant que propriétaire, en tant que groupe de direction. Nous avons également pris la décision, après une analyse claire, de ce que nous devons améliorer et de la manière dont nous voulons construire une équipe. Mais nous savions que cela prendrait du temps, en fonction du déroulement du mercato, de certains joueurs arrivés tard comme Ugarte. Nous avons encore quelques blessés, nous avons besoin de temps. Nous sommes tous sur la même longueur d’onde ou dans le même bateau, les dirigeants, le staff et les joueurs également. Je n’ai pas cette inquiétude», a-t-il tenté d’expliquer, mais pour certains, sa chance est passée.