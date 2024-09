Premier League : Tottenham ridiculise Manchester United à Old Trafford

On dit parfois que lorsque l’on a touché le fond, on ne peut que rebondir. Pourtant, cette bouillie de football proposée par le Manchester United d’Erik ten Hag contre Tottenham n’est pas inédite… Ou peut-être était-ce un hors-série, tant on a frisé le désastre à Old Trafford. Confondant de faiblesse, Manchester United a été battu 3-0, ce qui relèverait presque d’un miracle au regard du gouffre qui séparait les deux équipes ce soir. En début de match, c’est Micky van de Ven qui avait annoncé la couleur, ou plutôt la noirceur de la soirée mancunienne. L’international néerlandais s’embarquait dans un rush depuis sa partie de terrain, pénétrait dans la défense comme dans du beurre, et mettait Johnson sur orbite, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (0-1, 3e).

Sur le but, à peine 180 secondes après le coup d’envoi, l’attitude mancunienne n’était pas sans rappeler celle aperçue trois jours plus tôt contre Twente… Les vagues blanches déferlaient sur la cage d’Onana, mais le but se refusait à toute la planète. Johnson heurtait le poteau, le ciseau de Romero passait juste à côté du cadre, et Werner faisait du Werner sur son face à face avec le portier camerounais. Dépassés, les Mancuniens plongeaient encore plus après le carton rouge de leur capitaine Bruno Fernandes, désabusé et sanctionné pour un tacle glissé tout sauf maîtrisé (42e). Du côté des Red Devils, les deux seules situations étaient à mettre au crédit de Zirkzee, puis de Garnacho, dont la reprise de volée fracassait le poteau de Vicario.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Tottenham 10 6 7 3 1 2 12 5 12 Man United 7 6 -3 2 1 3 5 8

Il n’y a jamais eu match

Mais comme Manchester United retient rarement ses leçons, les Spurs faisaient le break dès le coup d’envoi de la seconde période, une nouvelle fois. Lancé par Solanke, Brennan Johnson adressait un centre parfait à Kulusevski, qui trompait intelligemment un Onana abandonné par sa défense (47e, 0-2). Werner avait l’occasion d’éteindre les espoirs adverses, mais perdait un nouveau face à face avec le portier camerounais, rare éclaircie du jour. Du côté de Manchester United, il n’y avait pas grand-chose à garder de cette rencontre, si ce n’est ce supplément d’âme éphémère insufflé par les tribunes d’Old Trafford.

Casemiro était tout proche de réduire l’écart, la frappe de Lisandro Martinez était détournée par van de Ven, Garnacho croyait obtenir un penalty… Finalement, Solanke figeait Old Trafford et éteignait le courant au passage. À la réception d’un corner de Bergvall, prolongé par Pape Matar Sarr, l’Anglais propulsait le ballon au fond des filets (79e, 0-3). Il était même proche du doublé, mais perdait son duel avec Onana (90e). Des «olée» sur chaque passe de Tottenham venaient même rythmer la fin de match et étirer le supplice à Old Trafford… Ce soir, Manchester United a été surclassé, et pointe à la 12e place du championnat, bien loin de son habitat naturel. Tottenham est 8e.