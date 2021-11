Louis van Gaal envoie un message au Real Madrid sur le cas Martin Ødegaard

Acheté par le Real Madrid en 2015 alors qu'il n'avait que 15 ans puis envoyé en prêt à Heerenveen, au Vitesse Arnhem, à la Real Sociedad et à Arsenal, Martin Ødegaard (22 ans) n'est plus un joueur du Real Madrid depuis cet été. Définitivement à Arsenal, le milieu offensif norvégien est donc parti sur de nouvelles bases. Sélectionné avec son pays, il a connu un destin compliqué avec l'élimination de la Norvège après une défaite 2-0 contre les Pays-Bas. Sélectionneur des Oranjes, Louis Van Gaal a apprécié sa prestation et s'il pouvait le naturaliser, il le ferait comme il l'a expliqué au média norvégien TV2 : «Odegaard est très créatif et a une grande capacité de passe. Il peut mettre le ballon où il veut. Quand il est dans une bonne situation, il peut la jouer avec une grande réussite. C'est un joueur d'équipe et c'est très bien.»

La suite après cette publicité

Le technicien néerlandais s'est d'ailleurs montré assez critique sur la façon dont le Real Madrid l'avait géré en expliquant qu'il aurait dû partir aux Pays-Bas en 2015 : «le meilleur endroit pour s'entraîner ? C'est une réponse simple : l'Ajax vous offrirait la meilleure éducation. L'AZ Alkmaar est aussi un endroit idéal pour le développement d'un jeune Norvégien.»