Trent Alexander-Arnold, priorité absolue du Real Madrid !

Trent Alexander-Arnold obsède le Real Madrid. L’international anglais (33 sélections, 4 buts), en fin de contrat l’été prochain du côté de Liverpool, est devenu la priorité absolue de la Casa Blanca. D’après The Athletic, le latéral droit des Three Lions n’est cependant pas le seul joueur ciblé à ce poste, Jeremie Frimpong (23 ans, Bayer Leverkusen), Pedro Porro (25 ans, Tottenham) et Juanlu (21 ans, Séville FC) sont également des solutions envisagées. Malgré cela, la situation contractuelle d’Alexander-Arnold est vue comme une opportunité exceptionnelle en interne.

Alors que l’Anglais était déjà sur les tablettes du club merengue, la lourde blessure de Dani Carvajal a rendu le dossier du recrutement d’un latéral droit urgentissime à Madrid. Le cadre madrilène, victime d’une rupture de tous les tendons de son genou droit face à Villareal, a vu sa saison se terminer brutalement. Une donnée qui pourrait pousser Florentino Pérez à agir dès janvier sur le cas Trent Alexander-Arnold.