Les Tigres ont trouvé le successeur d’André-Pierre Gignac

André-Pierre Gignac n’est pas éternel, et son club le sait bien. C’est d’ailleurs pour cette raison que les Tigres cherchent aujourd’hui le successeur de l’ancien Marseillais, moins en verve que lors des saisons passées même si son bilan reste encore honorable (7 buts en 18 matches de championnat, à 39 ans). Et d’après Record MX, c’est en Allemagne que le club de Monterrey aurait ciblé son futur remplaçant, qui n’est tout autre qu’André Silva.

La suite après cette publicité

Autrefois considéré comme l’un des plus gros prospects du centre de formation de Porto (il avait été vendu à l’AC Milan pour 38 M€ en 2017), le Portugais n’a par la suite jamais su donner sa pleine mesure, ou presque. Ces dernières années, il a ainsi collectionné les expériences à Séville, Milan, Francfort, où il aura réalisé sa plus grosse saison (28 buts en 32 matches de Bundesliga en 2021), Leipzig, la Real Sociedad, et encore Leipzig cette saison, où il doit désormais se contenter d’un rôle de second couteau. Reste à savoir si l’attaquant de 29 ans aura l’ambition de rester en Europe cet été, sachant que le Rayo Vallecano le suit aussi, ou de tenter l’aventure sur un autre continent pour perpétuer l’héritage de la légende Gignac.